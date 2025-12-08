Ministeerium asus tuumajaama planeerimiseks konsultanti otsima

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas välja riigihanke konsultandi leidmiseks 600 MW võimsusega tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu koostamiseks ning keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Ministeeriumi saadetud pressiteate kohaselt on töö sisuks ministeeriumi konsulteerimine jaama asukoha eelvaliku lähteseisukohtade kokku panemisel, mõjude hindamisel ning planeeringu esimese etapi koostamisel.

"Ootame kvalifitseeruvaid ettevõtteid hankes osalema, et panustada Eesti energiajulgeoleku arengusse," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo. "See on hea võimalus sillutada teed tulevikule, luues Eestisse uue võimaluse energiatootmiseks. Kui tuumajaama rajamise otsus sünnib, on sobivaima asukoha ning lahendusega planeering investorit juba ees ootamas," tõdes minister.

Keldo sõnul loob jaama ehitamine tulevikus juurde juhitavat võimsust, toob tarbijale odavama hinna ning riigile parema positsiooni energiaturul.

"Lisaks tähendab see [jaama] asukoha piirkonnale uusi kõrgepalgalisi töökohti, mis toetab omakorda kohalike teenuste tarbimist ja seeläbi majanduskeskkonna arengut," märkis Keldo.

Riigihankele pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. jaanuar.

Konsultandi leidmise järel hakatakse esimeses etapis kokku panema planeeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõju hindamise programmi. Hinnata tuleb planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Tehniline kirjeldus näeb muuhulgas ette 16 erineva uuringu läbi viimise.

Koostatava eriplaneeringuga otsitakse tuumajaamale planeeringualal parim võimalik asukoht, kuhu kavandatakse järgnevas etapis terviklik ja detailne lahendus. Seejuures töötatakse välja ehitustingimused ning lahendatakse muud jaama rajamisega seonduvad küsimused. Jaamaga koos planeeritakse ka kogu vajalik taristu, sh elektriühendused olemasolevasse võrku, juurdepääsud, jahutussüsteemid jne.

Projekti juurde on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad esindajad 35 organisatsioonist. Töörühma eesmärk on tagada, et planeeringu koostamisel arvestataks erinevate valdkonnaekspertide ja kogukondade seisukohti ning, et tuumaenergia arendamisega seotud otsused sünniksid läbipaistvalt ja kaasavalt.

Valitsus algatas tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu Fermi Energia AS-i taotlusel tänavu mais. Tuumajaama rajamisel võiks see praeguste andmete kohaselt kõige varem tööle hakata 2035 aastal.