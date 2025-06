Terras peatas riikliku toetuse Tallinna liinivõrgu laiendamiseks

Ministeerium teatas, et otsuse tingis Tallinna transpordiameti käskkiri, mis keelab alates 1. augustist maakonnabussidel Balti jaama kasutamise.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul õõnestab Tallinna otsus riikliku ühistranspordireformi keskset eesmärki – luua ühtne ja ladusalt toimiv transpordivõrk.

"Reformi siht on kasvatada reisijate arvu, kombineerides mugavalt bussi-, rongi- ja linnatransporti. Selle vältimatu eeldus on toimiv liikuvuskeskus, milleks Tallinnas on praegu Balti jaam," ütles Terras.

Ta lausus, et linna samm töötab sellele eesmärgile otse vastu, killustades transpordivõrku ning muutes eri veoliikide ühildamise reisija jaoks keerulisemaks, ajakulukamaks ja kallimaks.

"Balti jaam on praegu Tallinnas ainus sõlmpunkt, kus rongid, maakonnabussid ja linnatransport moodustavad hästi integreeritud terviku. Teistes kohtades on peatused laiali pillutatud, mis on reisijale ebamugav ja segadust tekitav," ütles minister.

Otsus ähvardab tekitada tõsisemaid ummikuid Viru ja Vabaduse väljaku piirkonnas, kuhu nüüd tekivad maakonnaliinidele kunstlikud lõpp-peatused, ehkki seal puudub selleks vajalik ruum, ning probleemi süvendab asjaolu, et Tallinnas pole endiselt läbivaid bussiradu, mis tagaksid ühistranspordile sujuva liikumise ja graafikus püsimise, märgiti ministeeriumi pressiteates.

"Hiljutisel kohtumisel kinnitas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa), et linnal pole kavas ühistranspordile eraldi radasid lisada ega fooriprioriteeti anda. Seega puudub realistlik lootus, et maakonnabusside sõidugraafikus püsimine Tallinnas paraneks," lausus Terras.

Terras nimetas Tallinna tegevust bussireisijate tagakiusamiseks, mis on arusaamatu ning vastuolus nii riigi kui ka linna enda strateegiliste eesmärkidega. "Sellises olukorras ei ole ministeeriumil kindlust, et võimalikud toetusmeetmed leiaks sihipärast kasutamist reisijate hüvanguks," lausus ta.

Tallinna otsust on kritiseerinud ka Elron ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskus.