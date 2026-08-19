Tallinna elanik vaidlustas kohtus Liivalaia tänava öiseks remondiks antud loa

Liivalaia tänavaga ristuva Kaupmehe tänava elanik Ilmar Kahro esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Liivalaia tänava remondi öötöödeks antud loa tühistamiseks.

ERR kirjutas eelmisel laupäeval, et Tallinn tahab liiklusummikute vältimiseks Liivalaia teetööd öösse nihutada ning see tähendab, et ka mürarikkamad tööd tehakse öötundidel. "See on üks peamine meede, millega vähemalt teekatteremondist tulenevad liiklushäiringud oleksid võimalikult madalad," ütles abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ERR-ile.

"Need inimesed, kes seal lähedal elavad versus ülelinnaline infrastruktuuri toimepidevus ja linna toimimine ka tipptundidel – need on kaalutluskohad alati, aga selline on pigem olnud praktika, et magistraalidel, kus on nii tugev liikluskoormus peal, on antud ehitusfirmadele öötööload," lisas ta.

Liivalaia remondi öötöödeks väljastas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet loa teisipäeval. Kolmapäeva hommikul esitas Kahro kohtule kaebuse.

"Pöödumine sisuliselt sai eile õhtul ja öösel valmis tehtud. Pidin kiiresti tegema, sest otsus ise tuli eile selle kohta, et see luba on välja antud ja esimene indikatsioon, et sellist asja üldse mõeldakse, tuli laupäeval. Ehk perioodi vahe oli kolm päeva ja selle aja jooksul sai linnale esitatud küsimusi, taotlusi, pöördumisi, millest enamikule mingit mõistlikku vastust ei tulnud. Ja kuna ühtegi teist võimalust protsessi kuidagi mõjutada ei olnud, siis esitasingi (kolmapäeva) hommikul halduskohtusse kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse selle loa tühistamiseks," ütles Kahro ERR-ile.

"Kui vaadata seda protsessi, siis esimest korda linn andis märku, et selline mõte on olemas sel laupäeval ja teisipäevaks oli ametniku allkiri juba all," märkis ta.

"Sellises olukorras öelda inimestele, et nüüd me teeme pikka aega akende all teetööd öösel – minu silmis on see nõme ja ma tahaks elada linnas, kus on tore elada, kus on mõnus elada, kus otsuseid vahetakse kohalikke ära kuulates, nende küsimustele vastates ja mitte sellises linnas, kus otsuseid tehakse lihtsalt suva järgi, millele tagantjärele ei saa kuidagi vastu väita," lausus ta.

Järvan: neid isikuid on ikka, kes tähelepanu soovivad

Järvan ütles kolmapäeval ERR-ile, et ta on teadlik, et selline kaebus on kohtule tehtud, kuid kuivõrd Tallinna avalike asutuste vastu tehakse ikka ja jälle kaebusi, pole selles midagi erakordset.

"See, et mõni elanik tahab välja paista, võimalikult palju tähelepanu sotsiaalmeedias enda tegevusele saada – neid isikud linnas ikka on, kes tahavad kakelda, teadmata täpsemalt, mille üle kaklused käivad. Aga loomulikult, arutame kohtus, teeme ära," lausus Järvan

Järvan märkis, et näiteks mullu anti tänavate öötöödeks Tallinnas umbes 200 luba, tänavu on see arv 97.

"Me ei tee otsust kergekäeliselt, kaalume kõiki argumente, kui öötööloa väljastame. Tallinna ühe kõige suurema koormusega tänaval, eriti päevasel ja tipptundide ajal, kui oleks teetööd ja liikluspiirangud, mõjutaks see tuhandete inimeste elusid negatiivselt," lausus abilinnapea.

Järvani sõnul on näiteks freesimistööde, mis on kõige mürarikkamad, tempo umbes 150 meetrit päevas, mis tähendab, et üht elanikku ei tohiks müra rohkem kui üks õhtu häirida.

Keskkonna- ja kommunaalameti pressiesindaja Kadri Karnau ütles ERR-ile, et öötööde luba on antud ainult argipäevadeks ehk nädalavahetusel öösel töid teha ei tohi.

"Praktikas tähendab see seda, et reede õhtul kell 19.30 alanud töö võib kesta laupäeva hommikul kella 6.30-ni, kuid laupäeva õhtul uut töövahetust selle loa alusel alustada ei saa," lausus ta.

Teeremont Liivalaia tänaval kestab kaks kuud ning asfaldi freesimis- ja lammutamistööd algasid sel nädalal. Augusti lõpust septembri lõpuni ehitatakse killustikalust ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd, sealhulgas haljastus- markeerimistööd, peavad valmis olema 25. oktoobriks.