X!

Tallinna elanik vaidlustas kohtus Liivalaia tänava öiseks remondiks antud loa

Eesti
Eesti

Liivalaia tänava lähedal elav tallinlane esitas halduskohtule kaebuse Tallinna otsusel lubada Liivalaia tänava remonditöid teha öösel. Kohus ei rahuldanud pealinlase kaebust.

Liivalaia tänavaga ristuva Kaupmehe tänava elanik Ilmar Kahro esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Liivalaia tänava remondi öötöödeks antud loa tühistamiseks.

ERR kirjutas eelmisel laupäeval, et Tallinn tahab liiklusummikute vältimiseks Liivalaia teetööd öösse nihutada ning see tähendab, et ka mürarikkamad tööd tehakse öötundidel. "See on üks peamine meede, millega vähemalt teekatteremondist tulenevad liiklushäiringud oleksid võimalikult madalad," ütles abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ERR-ile.

"Need inimesed, kes seal lähedal elavad versus ülelinnaline infrastruktuuri toimepidevus ja linna toimimine ka tipptundidel – need on kaalutluskohad alati, aga selline on pigem olnud praktika, et magistraalidel, kus on nii tugev liikluskoormus peal, on antud ehitusfirmadele öötööload," lisas ta.

Liivalaia remondi öötöödeks väljastas Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet loa teisipäeval. Kolmapäeva hommikul esitas Kahro kohtule kaebuse.

"Pöödumine sisuliselt sai eile õhtul ja öösel valmis tehtud. Pidin kiiresti tegema, sest otsus ise tuli eile selle kohta, et see luba on välja antud ja esimene indikatsioon, et sellist asja üldse mõeldakse, tuli laupäeval. Ehk perioodi vahe oli kolm päeva ja selle aja jooksul sai linnale esitatud küsimusi, taotlusi, pöördumisi, millest enamikule mingit mõistlikku vastust ei tulnud. Ja kuna ühtegi teist võimalust protsessi kuidagi mõjutada ei olnud, siis esitasingi (kolmapäeva) hommikul halduskohtusse kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse selle loa tühistamiseks," ütles Kahro ERR-ile.

"Kui vaadata seda protsessi, siis esimest korda linn andis märku, et selline mõte on olemas sel laupäeval ja teisipäevaks oli ametniku allkiri juba all," märkis ta.

"Sellises olukorras öelda inimestele, et nüüd me teeme pikka aega akende all teetööd öösel – minu silmis on see nõme ja ma tahaks elada linnas, kus on tore elada, kus on mõnus elada, kus otsuseid vahetakse kohalikke ära kuulates, nende küsimustele vastates ja mitte sellises linnas, kus otsuseid tehakse lihtsalt suva järgi, millele tagantjärele ei saa kuidagi vastu väita," lausus ta.

Järvan: neid isikuid on ikka, kes tähelepanu soovivad

Järvan ütles kolmapäeval ERR-ile, et ta on teadlik, et selline kaebus on kohtule tehtud, kuid kuivõrd Tallinna avalike asutuste vastu tehakse ikka ja jälle kaebusi, pole selles midagi erakordset.

"See, et mõni elanik tahab välja paista, võimalikult palju tähelepanu sotsiaalmeedias enda tegevusele saada – neid isikud linnas ikka on, kes tahavad kakelda, teadmata täpsemalt, mille üle kaklused käivad. Aga loomulikult, arutame kohtus, teeme ära," lausus Järvan

Järvan märkis, et näiteks mullu anti tänavate öötöödeks Tallinnas umbes 200 luba, tänavu on see arv 97.

"Me ei tee otsust kergekäeliselt, kaalume kõiki argumente, kui öötööloa väljastame. Tallinna ühe kõige suurema koormusega tänaval, eriti päevasel ja tipptundide ajal, kui oleks teetööd ja liikluspiirangud, mõjutaks see tuhandete inimeste elusid negatiivselt," lausus abilinnapea.

Järvani sõnul on näiteks freesimistööde, mis on kõige mürarikkamad, tempo umbes 150 meetrit päevas, mis tähendab, et üht elanikku ei tohiks müra rohkem kui üks õhtu häirida.

Keskkonna- ja kommunaalameti pressiesindaja Kadri Karnau ütles ERR-ile, et öötööde luba on antud ainult argipäevadeks ehk nädalavahetusel öösel töid teha ei tohi.

"Praktikas tähendab see seda, et reede õhtul kell 19.30 alanud töö võib kesta laupäeva hommikul kella 6.30-ni, kuid laupäeva õhtul uut töövahetust selle loa alusel alustada ei saa," lausus ta.

Teeremont Liivalaia tänaval kestab kaks kuud ning asfaldi freesimis- ja lammutamistööd algasid sel nädalal. Augusti lõpust septembri lõpuni ehitatakse killustikalust ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd, sealhulgas haljastus- markeerimistööd, peavad valmis olema 25. oktoobriks.

Toimetaja: Martin Kirotar, Marko Tooming

Samal teemal

tähistame koos

KUULAJATE LEMMIKUD

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:20

Tallinna elanik vaidlustas kohtus Liivalaia tänava öiseks remondiks antud loa

21:19

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

21:15

Taasiseseisvumispäeval võib sadada vihma ja olla äikest

21:10

Lätit tabas järjekordne andmeleke

21:10

Galerii: Järvamaal sündisid kolmikud vasikad

20:09

Glinka alistas Kingstonis võimsa servi toel endise maailma 105. reketi

19:54

Trump peatas kolmeks päevaks Kanadale kavandatud uued tollimaksud

19:46

Romet Pajur sõlmis lepingu nimeka Hispaania meeskonnaga

19:38

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:21

Sainz ja Albon jätkavad Williamsis ka järgmisel aastal

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:44

Tallinna linn kritiseerib riiki Ukraina taastekonverentsi korralduse pärast Uuendatud

18.08

Kaitsetööstusettevõtte Milrem Roboticsi hoone põleng võis olla süütamine Uuendatud

18.08

Tšetšeenia juhi seisund on järsult halvenenud

09:15

Kaire Vilgats: ma ei põe enam asjade pärast, mida muuta ei saa

18.08

Madise: Eesti peab hoidma küüned enda poole

06:11

TEHIK keeldus jagamast Ukrainas langenud mehe lastele isa terviseandmeid

10:28

Ida-Virumaal uinutati kaks varemgi koduõuedele tunginud karu Uuendatud

14:47

Land andis mõista, et ta ei saa ülesseadmiseks vajalikke hääli kokku Uuendatud

10:47

Times: Itaalia äriimpeeriumi pärilussõda meenutab Hollywoodi telesarja

17:52

Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:19

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

20:09

Glinka alistas Kingstonis võimsa servi toel endise maailma 105. reketi

19:46

Romet Pajur sõlmis lepingu nimeka Hispaania meeskonnaga

19:21

Sainz ja Albon jätkavad Williamsis ka järgmisel aastal

loe: kultuur

16:17

Heliloomingu suvekoolis valmis tänavu 16 uudisteost

15:38

Priit Põldma: tundsin kohe, et ei saa preemiaraha endale võtta

15:18

Läti esitab Oscarile Eesti kaastootmisel valminud spordidraama "Ulja"

15:05

Fotod: Riigikogus avatakse iseseisvumise taastamisele pühendatud vaibanäitus

loe: eeter

15:15

Zooloog: heades tingimustes võib kahest rotist aastaga saada 15 000 rotti

14:14

Otseülekanne homme kell 18: presidendi vastuvõtt roosiaias

14:07

Otseülekanne homme kell 15: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

13:33

Koolipsühholoog: lapse kooliks häälestamine algab vanema enda hoiakust

Raadiouudised

18:45

Eestis on visiidil Islandi president Halla Tómasdóttir

18:40

Väikesaarte parvlaevade töötajad otsustasid streikida

18:40

Koolijuhid on vastu gümnaasiumi vastuvõtu ajakava muutmisele

18:40

Läti liiklusohutusametist lekkis küberrünnaku tulemusel 1,2 miljoni isikuandmeid

18:40

Tartu hoiu-laenuühistu võlausaldajad soovivad tagasi saada 66 miljonit eurot

18:40

Päevakaja (19.08.2026 18:00:00)

16:25

Uue õiguskantsleri kandidatuuri jõuab esitada ka ametist lahkuv riigipea

16:25

Priit Põldma annetab noore kultuuritegelase preemiaraha keskkonnakaitsele

15:20

Raadiouudised (19.08.2026 15:00:00)

12:25

Tallinna linnavalitsus soovib Ukraina abistamiskonverentsi edasi lükata

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo