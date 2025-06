Reede tuleb mitmel pool Eestis vihmane

Öö tuleb enamasti pilves. Mandril sajab vihma ja mitmel pool on sadu tugev, saartel on sajuhooge hõredamalt. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, rannikul 12-17, iiliti 23 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves, Loode-Eestis pilves selgimistega ja mitmel pool vihmane. Loode- ja põhjatuul puhub 7-13, puhanguti 17, Liivi lahe ümbruses iiliti 20 m/s. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päeval loode poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmapilved eemalduvad lõuna poole ja pärastlõunal sajab kohati veel vaid vähest hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Õhtu peaks tulema sajuta. Puhub mõõdukas loodetuul, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on kuni 17 kraadi.

Laupäeva öö tuleb peamiselt sajuta, päeval on kohatisi hoovihmasid ning õhtuks on sajuhooge laialdasemalt. Öösel on 7 kuni 14, päeval 15 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval tuleb paari kraadi võrra jahedam ning hoovihmad peaks tasapisi pärast keskpäeva taanduma.

Praegune ilmaprognoos jaanilaupäeva osas lubab sajuta ööd, päeval võib aga kohati hoovihma sadada ja seda suurema tõenäosusega Lääne-Eestis. Öine keskmine õhusoe on 6 kraadi, päevane 19 kraadi. Jaanipäeva ööl liigub vihm saartelt mandrile ning päeval sajab taas hoovihma.