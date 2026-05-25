Teisipäeva pärastlõunal jõuavad Eestisse sajupilved

Eesti jääb teisipäeval Venemaa loodeosa kohal pöörleva aktiivse madalrõhkkonna ja Lääne- ning Kesk-Euroopast ulatuva kõrgrõhuala tuulisele piirile. Öösel võib liikuda vihmahooge üle saarte loodest kagu suunas, ennelõuna tuleb kuivem, pärastlõunal saabub loodevoolus järgmine ports niiskeid pilvi. Õhtu poole suureneb ka äikeseoht.

Öö on Mandri-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13, põhjarannikul lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, õhtul on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 18, tuulepealsel rannikul kohati 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel on sajuhooge mõnel pool, päeval sajab vihma paljudes kohtades. Ka on äikeseoht. Tuul tugevneb. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 9 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva öösel on sajupilvi üksikutes kohtades mandril, päeval taas mitmel pool üle maa. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 9 kuni 15 kraadi. Reedel on sadu harv, tuul nõrgeneb ja õhk päeval soojeneb. Laupäeva osas on prognoos veel heldem: sadu pole ja õhk soojeneb tuntavalt.