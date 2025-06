Oluline Ukraina sõjas reedel, 20. juunil kell 6.30:

Venemaa ründas Odessat taas droonidega

Venemaa ründas ööl vastu reedet Odessat taas droonidega, Ukraina sadamalinnas oli kuulda plahvatusi.

Linnas kuulutati välja õhuhäire, Odessa kesklinnas asuvas mitmekorruselises hoones puhkes rünnaku tõttu tulekahju, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina eriolukordade teenistus teatas reede varahommikul, et droonirünnaku tõttu sai vähemalt 13 inimest vigastada, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski ja Lagarde arutasid külmutatud Vene varade kasutamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus neljapäeval Kiievis Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde'iga.

Zelenski ja Lagarde arutasid külmutatud Vene varade kasutamist Ukraina vajadusteks. Lisaks keskenduti kohtumisel mehhanismide leidmisele, et jätkata sanktsioone selliste varade vastu.

Kohtumise põhiteemaks oli Ukraina eelarveline toetamine. Zelenski rõhutas, et vaatamata sõjale ei kata võimud mitte ainult kaitsevaldkonna vajadusi, vaid maksavad kodanikele ka palku, pensione ja sotsiaalabi.

"Seetõttu on selliste institutsioonide nagu Euroopa Keskpank toetus tõesti oluline. Ja on vaja tööd teha, et katta meie eelarves sõja tõttu tekkinud lüngad," rääkis Zelenski.