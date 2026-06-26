Sõja 1584. päev. Ukraina ründas droonidega Tulas asuvat keemiatehast

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 26. juunil kell 14.35:

- Krimmi võimud kuulutasid välja majandusliku eriolukorra;

- Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused;

- Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast;

- Kütusejärjekorrad Venemaal lähevad üha pikemaks;

- Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel;

- NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks.

Krimmi võimud kuulutasid välja majandusliku eriolukorra

Venemaa määratud võimud Krimmis kuulutasid reedel poolsaarel välja eriolukorra majandusprobleemide lahendamiseks. See samm järgnes turismi ja laste suvelaagrite peatamisele ning kogu kütusemüügi lõpetamisele.

Venemaa määratud Krimmi juht Sergei Aksjonov teatas sotsiaalmeedias, et eriolukord lihtsustab otsustamist, et tagada elanikkonna toimetulekuks vajalike sektorite stabiilne toimimine.

Võimud ei täpsustanud, mida see praktikas tähendab.

Viimastel kuudel on Ukraina rünnanud hoogsalt Venemaa energiataristut, et nõrgendada Moskva sõjalist võimekust ja finantsseisu. Ühtlasi püüab Ukraina rünnakutega katkestada Venemaa ühenduse Krimmiga.

Droonirünnakud süvendavad poolsaarel kütusepuudust ning elanikud on teatanud hindade tõusust ja pikkadest järjekordadest tanklates.

Venemaa president Vladimir Putin, märkis, et tsiviiltaristu rünnakute eesmärk on külvata Venemaa elanikkonna seas lahkhelisid.

Ukraina ründas droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast

Ukraina ründas ööl vastu reedet droonidega Tula oblastis asuvat keemiatehast Azot.

Novomoskovskis asuv keemiatehas toodab lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente.

Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest, millele järgnes põleng tehase territooriumil ning sotsiaalmeedias levisid kaadrid sündmuskohalt tõusvast suitsust. Keemiatehas asub Ukraina piirist umbes 350–400 kilomeetri kaugusel. Linnas oli mitu tundi kuulda plahvatusi ja droonide ülelende, vahendas Ukrainska Pravda.

Tula oblasti kuberner Dmitri Miljajev kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis. Miljajev teatas veel, et kahjustada sai elektritaristu. Ka sotsiaalmeediakanalites teatati elektrikatkestustest. Vene Telegrami kanalite teatel puhkes Novomoskovski elektrijaama territooriumil tulekahju, vahendas The Kyiv Independent.

Meedia: Krimmis kärgatasid öösel mitmed plahvatused

Sotsiaalmeediakanalite teatel kärgatas okupeeritud Krimmis ööl vastu reedet taas mitu plahvatust.

Kerch. Local residents are again reporting an attack on the city. NASA's FIRMS service is also recording a fire near the Pantsir S-1 air defense system and the airfield. pic.twitter.com/iSWXZZeyIn — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 26, 2026

Plahvatustest teatati nii Kertšis kui ka Krasnoperekopskis. Kahjude ulatus pole praegu veel teada.

Ka Venemaa piirkonnad sattusid järjekordse Ukraina droonirünnaku alla. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistas Venemaa õhutõrje alla vähemalt 30 Moskva poole liikunud drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Eelmisel nädalal ründas Ukraina Moskva naftatöötlemistehast, mis Reutersi teatel tõenäoliselt tänavu enam tegevust ei taasta.

Kütusejärjekorrad Venemaal lähevad üha pikemaks

Ukraina jätkab Vene naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad videolõigud näitavad, et Venemaa tanklate ees olevad järjekorrad lähevad üha pikemaks.

From Moscow to Siberia, the lines in front of gas stations in Russia are growing.



The gas station masquerading as a country is increasingly out of gas. pic.twitter.com/wNDk13B86u — (((Tendar))) (@Tendar) June 26, 2026

⛽️ Ufa, Russia. The city also has a sad situation, a large number of gas stations are simply closed. More than 1.1 million people live in the city. pic.twitter.com/DVyaEWjiL4 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 26, 2026

Macron: USA ei ole enam neutraalne vahendaja Venemaa ja Ukraina vahel

Ühendriigid toetasid esimest korda dokumenti, milles nad sisuliselt loobusid neutraalse vahendaja rollist Ukraina küsimuses, ütles neljapäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Ukraina küsimuses toetasid Ühendriigid esimest korda teksti, mis tähendab, et nad ei ole enam neutraalne vahendaja, vaid seisavad koos meiega Ukraina territoriaalse terviklikkuse, sõjalise toetuse, energiaabi ja Venemaa-vastaste sanktsioonide eest," rõõmustas Macron.

NATO liitlased on andnud miljardilisi lubadusi Ukraina relvastamiseks

Türgis juulikuus toimuval NATO tippkohtumisel plaanivad alliansi liikmesriigid teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest.

Väljaande Politico teatel, mis viitas diplomaatilistele allikatele, kavatsevad Euroopa liitlased ametlikult taaskinnitada oma pühendumust kollektiivkaitse 5. artiklile ning fikseerida taas Venemaa staatuse pikaajalise ohuna.

Praeguse peasekretäri Mark Rutte peamine eesmärk on nihutada kohtumise fookus tööstuskoostööle.

Samm on mõeldud sisepoliitiliste erimeelsuste silumiseks ja Trumpile ja Ameerika kaitsesektorile ärilise kasu demonstreerimiseks keset kasvavaid Euroopa kaitsekulutusi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1310 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 398 370 (+1310);

- tankid 12 059 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 823 (+5);

- suurtükisüsteemid 44 799 (+68);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1896 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1447 (+4);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1729 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 373 660 (+1778);

- tiibraketid 4787 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 112 146 (+439);

- eritehnika 4348 (+9);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.