Läti keelas Vene ja Valgevene kodanikel riigis kinnisvara ostmise

Keeld kehtib ka Venemaal või Valgevenes registreeritud juriidilistele isikutele.

Samuti hõlmab keeld juriidilisi isikuid, mille aktsiakapitalist omavad vähemalt veerandit nende riikide kodanikud ja mille tegelikeks kasusaajateks on Vene või Valgevene kodanikud.

Keeld hakkab kehtima tehingutele, mis on sõlmitud pärast seaduse jõustumist.

Eelnõu koostajad täheldasid, et Venemaa peab paralleelselt Ukrainas toimuva sõjaga hübriidsõda teiste demokraatlike ja suveräänsete riikide vastu, mis ei toeta Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja mõistavad selle hukka. Ka Läti on kuulub nende riikide sekka. Üks Venemaa hübriidsõja elemente on kinnisvara kaudne omandamine teistes riikides.

Venemaa on oma kodanike viibimist välismaal kasutanud ka sõdade alustamise ettekäändena, õigustades oma sõjalisi aktsioone kodanike kaitsmisega, lisasid koostajad.

Autorid märkisid, et seim on ka varem rõhutanud, et Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu nõuab erilist tähelepanu Läti riikliku julgeoleku kaitsmise kohapealt ja uute riiklike julgeolekumeetmete kaalumist.

Eelnõu kohaselt ei kehti piirangud isikutele, kes on saanud Euroopa Liidu alalise elaniku staatuse või Lätis alalise elamisloa vastavalt rändeseaduses sätestatule.