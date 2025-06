The Telegraph: Iisraelil on õhu kaudu vaba tee Iraani tuumarajatisteni

Nädal aega pärast operatsiooni "Tõusev lõvi" algust lendavad Iisraeli hävitajad puutumatult Iraani kohal ja ründavad sihtmärke – lennukitel on peaaegu vaba tee ka Iraani tuumarajatisteni. Ülemvõimu saavutamine õhus toimus Iisraeli jaoks ootamatult kiirelt ja lihtsalt, kirjutab The Telegraph.

Iisraeli lennukid sooritavad rünnakuid Iraani sõja- ja tuumaobjektide pihta ning esimestel päevadel kahjutuks tehtud Teherani õhukaitse ja õhuvägi ei saa nende peatamiseks midagi teha.

Rünnaku esimestel tundidel saavutatud õhuülekaalu ulatus on üllatanud isegi Iisraeli julgeolekutöötajaid ning annab nüüd väejuhtidele peaaegu vabad käed korraldada rünnakuid Iraani kõige olulisemate strateegiliste objektide pihta.

"Me arvasime, et see saab olema palju raskem," ütles sel nädalal Iisraeli luureteenistuse Mossadi endine juht Zohar Palti. "See oli palju kiirem, kui me ootasime."

Satelliidipildid õhurünnakute tagajärgedest näitavad, kuidas Iisrael puhastas tee Teherani raketi- ja tuumarajatisteni.

Esimestel tundidel ründas Iisrael lennuväljasid

Operatsiooni esimestel tundidel ründas Iisrael väga ägedalt Iraani õhukaitset ja õhuväge, sealhulgas ka lennuradasid.

Kuigi Iraani aastakümneid vanad hävitajad F-14A Tomcat ja uuendatud F-5 Tiger kujutaksid Iisraeli lennukitele ohtu, siis rünnakute tempo tõttu ei saanud need isegi õhku tõusta.

Satelliidipiltidelt Lääne-Iraanis asuvatest Tabrizi ja Hamadani õhuväebaasidest on näha rünnakute tõttu purunenud lennuradasid. Samuti on näha ka ulatuslikke kahjustusi lähedalasuvatel soomustatud lennukivarjendidel.

Iisraeli kaitseväed avaldasid ka infrapunakaamera salvestuse, mis kujutab kahe F-14A Tomcat lennuki hävitamist Teheranis Mehrabadi rahvusvahelises lennujaamas.

Lisaks õhurünnakutele väitsid Iisraeli eriväed ja luureteenistused, et tungisid maismaad pidi Iraani territooriumile, et rünnata õhukaitset lühimaadroonide parvega – neid rünnakuid võrreldi Ukraina hiljutise operatsiooniga "Ämblikuvõrk", kus Ukraina ründas Venemaa baasides olevaid strateegilisi pommitajaid.

Kokkuvõttes – Iisrael hävitas operatsiooni esimestel päevadel kümneid õhutõrje raketiheitjaid ja radarijaamasid. See hävitustöö võimaldas Iisraeli lennukitel ilma hirmuta läheneda strateegilistele sihtmärkidele pealinnas ja ka tuumaobjektidele, sealhulgas Esfahanis, Natanzi ja Fordo uraanirikastustehasele.

Iisrael tegi kahjutuks ka Iraani õhutõrjesüsteemid

Iraanil on lai valik õhutõrjesüsteeme, sealhulgas Venemaalt tarnitud pikamaa S-300 ja lühimaa SA-15 maa-õhk tüüpi raketid, samuti omatehtud Sayyad-raketid.

Ometi ütles Kuningliku Ühendatud Teenistuste Instituudi vanemteadur Justin Bronk, et rünnaku ajal oli Iraanil "vähe tehnilisi lahendusi" peatamaks Iisraeli F-35 hävitajaid, mis suutsid raketitõrjesüsteeme kiiresti leida ja neid kahjutuks teha, ning neid toetavaid F-16 ja F-15 hävitajaid, mis saavad kaugelt täppislööke anda.

Iisrael F-35 hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JACK GUEZ/

"Kiirus, millega Iisraeli õhuvägi saavutanud piisava õhuülekaalu, et kasutada Teheranis, Esfahanis, Natanzis ja Fordos asuvate sihtmärkide vastu vabalt langevaid pomme kaugusrakettide asemel, on olnud muljetavaldav," ütles ta The Telegraphile.

Satelliidipildid Kermanshahi lääneprovintsi lähedal asuvast raketibaasist näitavad samuti märkimisväärseid kahjustusi. Mitmed hooned ja kaks mäeküljel asuvat tunneli sissepääsu näivad olevat hävinud.

Kermanshahi raketibaas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies/

Teadaolevalt hoiab Iraan enda rakette sügaval maa-alustes silodes, kuid pildid viitavad sellele, et Iisrael suutis neid ikkagi tabada.

Piltidel teisest sõjaväeobjektist, mis asub Teheranist umbes 30 kilomeetrit läänes Bid Kanehis ja mida on pikka aega seostatud raketiprogrammiga, on näha kahjustusi mitmele hoonele. Samas rajatises hukkus 2011. aastal toimunud suures plahvatuses mitu riigi raketiprogrammi töötajat. On oletatud, et plahvatuse põhjustas sabotaaži.

Bid Kanehi sõjaväebaas Iraanis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies/

Iisraeli sõjaväeametnike sõnul on nende õhuülemvõim ja sellest tulenev võime tabada moonaladusid ja raketiheitjaid oluliselt piiranud rakettide arvu, mida Teheran suudab välja lasta.

Iisrael hindab, et on hävitanud enam kui kolmandiku Iraani raketiheitjatest.

Iisraeli peamine sihtmärk on Iraani tuumarajatised

Iisrael on hoiatanud, et Iraan kiirustab tuumapommi loomisega, ning öelnud, et praegused rünnakud on vajalikud relva peatse tootmise peatamiseks. USA luureagentuuridel pole aga andmeid, et Teheran ehitab tuumarelva, märgib leht.

Natanzi maa-alune uraani rikastamise tehas oli operatsiooni varajane sihtmärk ja seda rünnati reedel.

Natanzi tuumarajatis Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Maxar Technologies

Tuumaekspertide hinnangul hävis rünnakus katsekütuse rikastamisjaama maapealne osa, kus tsentrifuugikaskaadid tootsid rikastatud uraani.

Iisrael on sihikule võtnud ka Iraani naftakeemiatööstuse. Laupäeval ründas Iisrael Teheranist loodes asuvat Shahrani kütuse- ja gaasihoidlat.

Ainult ülemvõimust õhus ei pruugi tuumarajatist hävitamiseks piisata

Sõjaväeanalüütikud märgivad, et Iisrael võib jõuda piirini, mida riigi sõjavägi saab ainuüksi õhurünnakute teel teha.

Üks võtmerajatisi, Fordo uraani rikastamise tehas, mis asub 30 kilomeetri kaugusel iidsest pühalinnast Qomist, on siiani Iisraeli poolt puutumatu.

Iraanis asuv Fordo uraanirikastustehas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Väidetavalt suudab kindlustatud maa-aluse tehase hävitada vaid USA võimsaim punkreid purustav pomm.

Kuna USA president Donald Trump on väidetavalt heaks kiitnud rünnakuplaani, kui Ühendriigid peaksid konflikti sekkuma, siis võib Fordo rünnak toimuda peatselt, märgib väljaanne.

King's College Londoni julgeoleku-uuringute kooli vanemlektor Andreas Krieg ütles Reutersile, et kuigi Iisrael on saavutanud "üsna palju operatiivseid ja taktikalisi edusamme... selle strateegiliseks eduks muutmine nõuab enamat, kui õhuvägi pakkuda suudab".