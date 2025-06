The Times: USA-l on relv Iraani maa-aluste tuumarajatiste hävitamiseks

USA relvastuses on pomm, mis Iraani tugevamalt kindlustatud maa-alused tuumaobjektid hävitaks. Kui Ühendriigid peaksid otsustama liituda Iisraeli rünnakuga Iraani vastu, oleks nende peamine sihtmärk Fordo uraanirikastustehas, kirjutab The Times.

USA armee käsutuses on ülivõimas 13 600 kilogrammine punkreid purustav pomm GBU-57. Pommil on paks terasest väliskest ja see suudab tungida kuni 60 meetri sügavusele maapinnast.

Mitmed analüütikud leiavad, et GBU-57 on ainus relv, mis suudab hävitada Iraani sügavale maa alla rajatud tuumarajatised. Selliseid pomme kannavad USA B-2 pommitajad.

Iisrael suudab ka ilma USA abita Kesk-Iraanis asuvale Fordo uraanirikastamise tehasele märkimisväärset kahju tekitada – näiteks tehase sissepääsude blokeerimisega selle isegi töökõlbmatuks muuta –, kuid ekspertide hinnangul ei saa nad rajatist ennast hävitada. Iisraelil on GBU-28 punkrihävitajad, mis suudavad tungida läbi kuni kuue meetri betooni.

Royal United Services Institute'i sõjateaduste direktor Meatthew Savill, ütles, et Fordole suunatud võimaliku rünnaku puhul on kaks võimalust: GBU-57 või siis välkoperatsioon Mossadi agentide maapealse rünnaku näol. Viimane nõuaks aga palju kujutlusvõimet ja planeerimist. "Ühest [GBU-57 pommist] ilmselt ei piisaks – vaja on mitut – ja nad tuleks lasta välja samal ajal," ütles ta.

Tehasest rohkem kui 4800 kilomeetri kaugusel Pentagonis koostasid sõjalised planeerijad võimalusi rangelt valvatud objekti ründamiseks. Tehas asub Iraani linna Qomi lähedal ja on üks Iraani tuumaprogrammi kolmest peamisest rajatisest. Iisrael peab seda salajaseks sõjaliseks projektiks ja seega eksistentsiaalseks ohuks.

Pomm GBU-57 Autor/allikas: SCANPIX/AP/U.S. Air Force

Briti sõjaväeallikate sõnul võib Pentagon soovida kasutada Diego Garciat, Suurbritannia-USA baasi India ookeanis, vahepunktina mis tahes Iraani-vastase operatsiooni jaoks. "Kui USA vastab, on tõenäoline, et mõned pommitajad on tulevad Diego Garcialt," lausus ta.

Diego Garcia baasi kasutamine kaotaks ka vajaduse lennukit teel Iraani ja sealt tagasi lennates tankida.

Selleks, et USA saaks kasutada India tipu lähedal, Iraanist umbes 3700 kilomeetri kaugusel asuvat baasi, peab Trump küsima luba Suurbritannia peaminister Keir Starmerilt.

USA sõjaväeallikas ütles, et Diego Garcia on Ühendkuningriigi suveräänse kontrolli all ning USA peab küsima selle kasutamiseks luba. Allikate sõnul pole aga sellist taotlust seni esitatud.

Satelliidifirma Planet Labsi satelliidipildid näitasid, et sel nädalal viibis Diego Garcia lennujaamas neli B-52 strateegilist pommitajat ja kuus F-15E hävitajat ning lisaks veel teisi õhusõidukeid. B-52 on ka GBU-57-d testinud, kuid sellele pole veel antud luba selle kandmiseks lahinguolukorras.

B-2 vargpommitajatest polnud aga mingeid märke, kuigi käputäis neid oli Diego Garcias mais viibinud. Neid kasutatakse seal regulaarselt.

Teoreetiliselt võiks USA ka B-2 pommitajaid otse Mandri-Ameerikast Iraani saata ja tagasi tuua, vajadusel neid teel olles tankides – see ei nõuaks liitlaste heakskiitu.

B-2 varghävitaja on võimeline pommi GBU-57 kandma Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Frederic J. BROWN/

Eksperdid juhtisid tähelepanu sellele, et GBU-57 kasutamine ei garanteeri edu. "See eeldaks mitmete pommirünnakute tegemist mõnes Iraani objektis, eriti Fordos," ütles Jennifer Kavanagh, Washingtonis asuva mõttekoja Defense Priorities sõjalise analüüsi direktor.

"Pole mingit garantiid, et rajatis häviks või saaks parandamatult kahjustada, seega on see risk. Samuti on palju, mida me ei tea Iraani rikastatud uraani varude kohta. See võidi teisaldada teistesse kohtadesse," lisas ta.

Trump on öelnud, et Iraani rünnak ükskõik millisele USA baasile Lähis-Idas kutsuks esile vastuse.

Teisipäeval teatati, et täiendavad USA sõjalennukid suunduvad Euroopas asuvatesse baasidesse, mille rünnakuulatusse jääb ka Iraan.

Ka USA lennukikandja USS Nimitz on Lõuna-Hiina merelt Lähis-Itta suunatud, kuigi selle saabumiseni läheb veel mitu päeva. See liituks lennukikandjaga USS Carl Vinsoniga, kust saavad Iraani rünnakuteks startida F-18 sõjalennukid.

Kataris asuv Al Udeid on USA suurim Lähis-Idas asuv õhuväebaas, mis toimib USA keskväejuhatuse peakorterina. USA baasid asuvad ka Araabia Ühendemiraatides, samuti Bahreinis, Kuveidis ja Jordaanias.

Neist baasidest saavad F-35 hävitajad sooritada lende Iraani kohal. F-35 on kõige kõrgtehnoloogilisem USA hävituslennuk, kuid neid kuulub ka Iisraeli arsenali. Teadete kohaselt kasutab Iisrael aga Iraani kohal vanemaid ja vähem arenenud F-15 ja F-16 hävitajaid.