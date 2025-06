Galerii: Eesti kodanikust Valgevene poliitvang jõudis Tallinna

Laupäeva hilisõhtul Tallinna lennujaama jõudnud Roio ütles ERR-ile, et Valgevene vanglas koheldi teda ebainimlikult. "See, kuidas Valgevenes koheldakse vange, on õudne," ütles Roio.

Roio ütles, et kavatseb edaspidi tegeleda inimõigustega vangide õiguste võtmes.

Lennujaamas ootas seljavaludega Roiot kiirabi, kes ta üle vaatas.

Roio võttis lennujaamas vastu välisminister Margus Tsahkna.

Valgevene režiim kahtlustas Roiot ekstremistliku organisatsiooni loomises ning kohus määras talle 6 ja poole aastase vanglakaristuse ning ligi 6000 euro suuruse rahatrahvi.



Välisminister Margus Tsahkna sõnul kestsid jõupingutused Eesti kodaniku vabastamiseks ligi poolteist aastat.

"Meieni jõudis 2024. aasta jaanuaris info, et Valgevene võimud on Minskis kinni pidanud Eesti kodaniku. Alates sellest on saatkond ja diplomaadid Roio ja tema perega pidevas kontaktis olnud. Ma tänan Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi, Ukraina erisaadikut Keith Kelloggi ja tema meeskonda ning kõiki USA ja Eesti diplomaate ning partnereid, kes töötasid sihikindlalt ning järjepidevalt selle nimel, et meie kodanik koju saaks," ütles minister.



Roio lõi 2020. aasta septembris Eestis MTÜ Fund of Belarusian Friends, mille eesmärk oli koguda annetusi Valgevene režiimi eest põgenenud inimestele.

Roio loodud MTÜ sisulise tööni ei jõudnud ning mõned kuud hiljem kustutati see äriregistrist. MTÜ loodi Eesti territooriumil, kooskõlas EV õigusaktidega.



Koos Roioga vabastati teiste poliitvangide seas ka Sjargei Tsihhanovski, Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa, kes on olnud vangistuses alates 2020. aastast.

"Tegu on väga olulise võiduga Valgevene opositsioonile, kuid me ei tohi unustada, et praegune režiim hoiab endiselt vangistuses tuhandeid poliitvange," ütles välisminister Margus Tsahkna.

"Kutsume Valgevene režiimi üles viivitamatult ja tingimusteta lõpetama repressioonid oma rahva vastu ning vabastama kõik poliitvangid," ütles Tsahkna.

Sjargei Tsihhanovski abikaasa Svjatlana võitles aastaid aktiivselt mehe vabastamise nimel. Autor/allikas: SCANPIX/ John THYS / AFP

Välisministeerium soovitab tungivalt vältida reisimist Valgevenesse ning kutsub seal lühiajaliselt viibivaid Eesti kodanikke üles hindama oma viibimise vajalikkust ja võimalusel naasma Eestisse.

Koos Tsihhanovskiga vabastati vanglast veel tosin poliitilist vangi.

BREAKING:



⚡⚡⚡ Belarusian political prisoners Siarhei Tsikhanouski, Ihar Losik, and at least 12 others have been released!



UPD: The release of Ihar Losik has not been confirmed. pic.twitter.com/Gpy2WrsK2B — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2025

Valgevene režiimi suhtes kriitiline blogija Sjargei Tsihhanovski esitas oma kandidatuuri Valgevene 2020. aasta presidendivalimistele, kuid ta arreteeriti 29. mail võimude poolt, süüdistatuna korrakaitsjatele vastuhakkamises. Samuti leiti Tsihhanovski juurest väidetavalt 900 000 dollarit.

Varem apoliitiline olnud Tsihhanovskaja kandideeris seejärel abikaasa toetamiseks ise presidendiks.