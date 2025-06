Pevkur: on näha, et USA rünnak Iraanile oli pikalt ette planeeritud

Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnagul oli plaan Iraani tuumaprogramm hävitada juba pikalt planeerimisel, kuna rünnakute ülesehitus on olnud väga strateegiline.

"Kõigepealt Iisrael hävitas Iraani õhutõrjesüsteemid, saadi õhuruum kontrolli alla. Seejärel, kui vaadata, kui massiivne see rünnak oli - üle saja lennuki, sealhulgas ligi kümme B-2 vargpommitajat, siis tegelikult on näha, et see oli väga pikalt ette planeeritud. Meie jaoks tähendab see kindlasti seda, et konkreetselt meie väekaitse ülesehitus Iraagis Erbilis peab olema meestel tagatud koos ameeriklastega. Teiseks loomulikult see, et globaalses pildis Iraani tuumavõimekus on mõnevõrra häiritud. Ma ei ütle, et ta on lõpuni kadunud, sest ameeriklased andsid eelhoiatuse laupäeval ja eelhoiatusele järgnes kohe ka Fordo baasist siis rikastatud Uraani väljaviimine," sõnas Pevkur.

Eesti välisminister Margus Tsahkna Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on oluline, et konflikt enam edasi ei eskaleeruks.

"Mitte kellegi huvides ei ole ju see, et Iraan omale tuumarelva saaks. Nad on ju ähvardanud kogu maailma ja kõige rohkem Iisraeli. Edasi on tähtis, et kogu regioonis ei lahvataks sõda ja see konflikt ei eskaleeruks. Veel on tähtis see, et nagu president Trump ka ütles, et Teheran tuleks laua taha ja lepitakse kokku, et Iraan tuumarelva enam ei arendaks," ütles Tsahkna.

USA president Donald Trump teatas laupäeval, et Ühendriikide sõjavägi sooritas "väga eduka rünnaku" kolmele Iraani tuumaobjektile ning hoiatas Iraani, et see USA rünnakutele ei vastaks. Iraan alustas hommikul rünnakuid Iisraeli pihta, millele viimane ka vastas.