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Trump ei välistanud edasist jõu kasutamist Iraani vastu

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / POOL via CNP/INSTARimages.com
Välismaa

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kaalub endiselt sõjalise lahenduse võimalust konfliktis Iraaniga.

"Meil on erinevaid võimalusi ja küll te neist teada saate," ütles Trump esmaspäeval vastates ajakirjaniku küsimusele Iraani ümber kujunenud olukorra võimaliku edasise eskaleerumise kohta.

USA riigipea kordas seisukohti, mida oli varem esmaspäeval avaldanud oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Presidendi sõnul nõuab USA Iraanilt hüvitist, kui Teheran peaks taotlema Washingtonilt kahjutasu USA ja Iisraeli õhurünnakute eest.

USA presidendi sõnul ei hõlma nõue mitte ainult praegusest sõjast tulenevaid kahjusid, vaid ka Iraani ja selle rahastatud terrorirühmituste rünnakuid USA sihtmärkide vastu enam kui kahe aastakümne jooksul. Samuti makseid võimude poolt viimase 50 aasta jooksul tapetud Iraani meeleavaldajate perekondadele.

"Iraan nõuab kompensatsiooni kahju eest, mis neile viimase viiekuulise sõjalise konflikti jooksul tekitati. Mina omakorda nõuan kompensatsiooni Iraanilt kõigi nende inimeste eest, keda nad on oma teeäärsete pommide ja paljude konfliktidega tapnud ning raskelt haavanud," seisis Trumpi sotsiaalmeediapostituses.

Trumpi teadaanne oli otsene vastus Iraani nõudmisele, mille kohaselt on USA-poolne sõjareparatsioonide maksmine käimasoleva vaenutegevuse lahendamise eeltingimus.

Hilisemas postituses lisas Trump, et Iraan peaks ühtlasi vastutama Liibanonis, Süürias, Jeemenis ja Gazas põhjustatud surmade ja kahjude eest.

Läbirääkimised sõja lõpetamiseks ja Hormuzi väina taasavamiseks on takerdunud ning Trumpi uued nõudmised ähvardavad muuta kiire kokkuleppe saavutamise veelgi ebatõenäolisemaks.

Trump ütles sel nädalavahetusel, et hoiab madalat profiili oma lähenemises konfliktile ja vihjas, et on valmis suurendama majanduslikku survet edasiste sõjaliste löökide asemel.

Väljaanne Axios teatas, et USA president ei väljendanud pühapäeval avaldatud intervjuus mingit pahameelt Iraani viivitamise üle Hormuzi väina avamise kokkuleppega.

USA president toonitas esmaspäeval, et erinevad kompensatsiooninõuded lülitatakse kindlalt kõikidesse tulevastesse läbirääkimistesse Iraaniga.

Trump kinnitas esmaspäeval ühtlasi, et suhted Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga on endiselt väga head, kuigi Iisraeli liider lükkas tagasi USA pakutud Gaza kava.

"Suhted on väga head," ütles Trump vastuseks ajakirjaniku küsimusele Ovaalkabinetis toimunud ürituse lõpus.

Iraan kritiseeris USA poliitikat sanktsioonide kuhjamisel

USA harjumus pöörduda sanktsioonide kuhjamise poole on ohtlik sõltuvus, ütles teisipäeval Iraani välisministeeriumi esindaja Ismail Baghai.

"Iga kord, kui Washington tõestab oma võimetust diplomaatiast kinni pidada, siis rakendab ta sanktsioone. Iga kord, kui need sanktsioonid ei anna tulemust, siis ta suurendab lihtsalt annust. See ei ole enam poliitika, vaid ohtlik harjumus. See on sõltuvus, mis on tõrjunud välja mõtlemisvõime," kirjutas Baghai teisipäeval sotsiaalmeedias.

Baghai märkis, et USA rahandusministri Scott Bessenti hiljutine avaldus, mille kohaselt on Ühendriikidel õnnestunud majandussanktsioonidega Iraanil kõrist haarata, ilmekas tõestus Ameerika ületamatust sõltuvusest sanktsioonidest.

"Iraan on aastakümneid näidanud, et riiki ei saa nende kulunud refräänidega lämmatada. Tegelik risk seisneb selles, et Ameerika poliitikud, klammerdudes selle halva harjumuse külge, lämmatavad hoopis oma viimased šansid vähem alandavaks väljapääsuks nende endi loodud kriisist," avaldas arvamust Iraani välisministeeriumi esindaja.

"Ühendriikidel on õnnestunud Iraanil kõrist kinni võtta. Toiduainete inflatsioon ulatub Iraanis 150–180 protsendini ning nad ei suuda oma sõjaväelastele maksta," rääkis Bessent reedel telekanali 12News eetris.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-Interfax-BNS

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