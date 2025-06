Iraan ründas Kataris ja Iraagis asuvaid USA baase

Katari välisministeerium teatas esmaspäeval, et lennuliiklus riigis peatatakse osana ettevaatusabinõudest, sest Iraan oli ähvardanud rünnata rakettidega piirkonnas asuvaid USA sõjaväebaase. Kataris asub Al-Udeidi sõjaväebaas, mis on USA suurim sõjaväebaas selles piirkonnas.

BBC teatas, et nende andmetel on raketirünnaku oht Al-Udeidi baasile tõsiseltvõetav ning sõjaväebaas on viidud kõrgesse valmisolekusse.

Eesti aja järgi peale poolt kaheksat õhtul teatasid uudisteagentuurid Reuters ja AFP, et Katari pealinna Doha kohal on kuulda plahvatusi.

Iraani uudisteagentuur Tasnim teatas, et Iraan käivitas raketirünnakud USA baaside vastu Kataris ja Iraagis ning et operatsiooni nimi on "Võidu kuulutamine".

Iraani relvajõud teatasid veidi hiljem, et nende sihtmärgiks on Al-Udeidi baas, ning et "hävitav ja võimas" rünnakuoperatsioon on käimas.

Katari kaitseministeerium teatas, et riigi õhutõrjesüsteemid suutsid Iraanist lastud raketid alla võtta ning et ühtegi kannatanut rünnakus polnud.

Katari teatel kaaluvad nad Iraani rünnakule vastulöögi andmist.

Al-Udeidi baas asub Doha lähedal ning see on USA Lähis-Ida õhuoperatsioonide peakorter. Peale ameeriklaste teenivad seal ka Suurbritannia sõjaväelased.

Nii USA kui ka Suurbritannia andsid esmaspäeval oma Kataris viibivatele kodanikele soovituse varjuda.

Esmaspäeva õhtul aktiveeriti õhutõrje ka Iraagis Ain al-Asadis asuvas USA õhuväebaasis. Välja kuulutati kõrgeim ohutase ning baasi asukatele anti käsk varjuda, teatas Reuters.

Iisraeli andmetel tulistas Iraan Katari baasi suunas kümme ja Iraagis asuva baasi suunas ühe raketi.

New York Timesi andmetel oli Iraan varem Katarile raketirünnakust teatanud, et minimeerida hukkunute arvu. New York Times toetus oma väitega kolmele Iraani ametnikule.

Häiresignaalid käivitati ka Bahreinis, kus elanikel soovitati leida lähim paik varjuda.

Iraan on lubanud USA-le vastulööki oma tuumarajatiste pommitamise eest.