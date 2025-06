USA ja Iisrael nõuavad Iraani rikastatud uraani varude üleandmist

Iisraeli kaitseminister avaldas teleintervjuus, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on Iraanile öelnud, et riik peab oma rikastatud uraani üle andma. Iraani kõrgeim juht eitas aga oma esimeses avalikus kõnes USA ja Iisraeli rünnakute kahjusid tuumarajatistele.

Intervjuus Iisraeli telekanalile Channel 13 arutas Iisraeli kaitseminister Israel Katz toimunud USA rünnakuid Iraani tuumarajatistele.

"Algusest peale oli selge, et rünnak neutraliseerib ümbritseva infrastruktuuri – see ei hävita (tuuma)materjali ennast. Nüüd on Ameerika ja Iisraeli ühine seisukoht, mis ütleb Iraanile: "Te peate selle materjali üle andma"," ütles Katz neljapäeval eetrisse läinud intervjuus.

Iisraeli hiljutiste rünnakute eesmärk Iraani vastu oli nende tuumavõimekust neutraliseerida," ütles Katz.

"Praegu pole neil mingit võimalust tuumapommi toota, sest me hävitasime ka uraani tahkeks vormiks muutva konversioonirajatise," väitis ta.

Iraani kõrgeim juht ütles aga oma esimeses avalikus kõnes pärast Iisraeliga teisipäeval sõlmitud relvarahu, et USA ei saavutanud Iraani tuumarajatiste ründamisega midagi.

Ajatolla Ali Khamenei sõnas, et rünnakud ei saavutanud "midagi erilist" Iraani tuumaprogrammi peatamisel ja kirjeldas Kataris asuva Ameerika õhuväebaasi vastu suunatud kättemaksu kui "rasket lööki".

Khamenei võttis sõna ajal, mil Washington kinnitas mitmendat korda oma hinnangut, et rünnakud on Iraani tuumaambitsioone tõsiselt õõnestanud.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles, et USA ja Iisraeli kogutud luureandmed näitavad, et operatsioon "kahjustas oluliselt tuumaprogrammi".

Varem ütles USA president Donald Trump, et rünnakud kolme Iraani peamise tuumaobjekti vastu "hävitasid need täielikult" ning on reageerinud raevukalt teadetele, milles nimetud Ameerika ametnikud väidavad, et kahju tuumarajatistele võis olla väiksem.