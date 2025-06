Juulikuisel maksutõusul on kõige suurem mõju toidukaupadele

Rimi kauplustes on ostlejad poe ostujuhi sõnul juba ammu tuleviku osas üsna ettevaatlikud ning esmajoones on loobutud maiustuste, snäkkide ja valmistoidu ostmisest. Uus, kahe protsendine käibemaksust tulenev hinnatõus on poel plaanis klientideni viia järk-järgult.

"Alates 1. juulist kuni paari nädala jooksul me selle toidukaupade hindadesse viime," ütles Rimi ostujuht Marilin Jürisson ja lisas, et hinnad ei tõuse päris ühtlaselt. "Seda kui palju ja milliseid tooteid mõjutab konkurents ka. Mõned tooted natuke rohkem, mõned tooted natuke vähem."

LHV majandusanalüütik Triinu Tapveri sõnul mõjutabki maksutõus kõige rohkem toidukaupade hindu, kuna sektoril pole seni häid tulemusi näidata.

"See ongi see tootegrupp, mis kõige rohkem vaevleb. Me näeme, et toidukaupade müük on aasta võrdluses esimene aasta pool langenud isegi ca 20 protsenti võrreldes siis eelmise aasta algusega," rääkis Tapver.

"Samas kui näiteks siia kõrvale vaadata nende samade kaupluste kasumeid ja kasumimarginaale, siis tegelikult on näha, et esimene kvartal oli neile ka väga keeruline. Nii et ma väga ei usu, et käibemaksu tõusu nad suudavad kuidagi ära neelata, et see ikkagi läheb hindadesse edasi," sõnas Tapver.

Ka autoomanikke juuli algus ei rõõmusta. Kütus kallineb lausa kahel põhjusel.

"Kahjuks ei ole häid sõnumeid," ütles Terminali juhatuse liige Alan Vaht. "Tõuseb tõesti bensiini aktsiis ja selle mõju on 3,5 senti liitri kohta. Lisaks tuleb arvestada käibemaksu tõusuga ja selle mõju täiendavalt on 2,6 senti. Seega need kaks komponenti kokku teeb juba 6,1 senti liitri kohta. Diislikütus on natuke paremas seisus, diisliaktsiis ei tõuse."

Käibemaksu tõus kiirendab ka inflatsiooni. Keskmiselt peaks hinnatõus poodides jääma 1,6 protsendi juurde, kuid elu on näidanud, et hindu tõstetakse rohkem. LHV prognoosib aastaseks inflatsiooniks kuus protsenti.