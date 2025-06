Sünoptikute sõnul on soe ja suvine ilm jaanipäeval pigem haruldane

Tänavu ei soosinud ilm jaanipäevalisi ning sadas vihma. Sünoptikud ütlevad, et kurta pole põhjust, sest just selline ongi ilm jaanipäeva paiku. Viimastel aastatel oli soe ja suvine, kuid see oli Eesti kliimas pigem haruldane.

Viimastel aastatel on juuni olnud kuiv ja see on meid lihtsalt ära hellitanud, ütlevad sünoptikud. Eesti laiuskraadil ja mere ääres on pööripäeva paiku ilm üsna heitlik.

"Põhjus on see meie põhjapoolne asend ja selle ajal just need madalrõhkkonnad Atlandilt liiguvad üle Põhja Euroopa ja siit üle Baltimaade ja need toovad vihma," sõnas keskkonnaagentuuri peasünoptik Helve Meitern.

Umbes 60 protsendil jaanipäevadest sajab kusagil Eestimaal ikka vihma. Saartel ja Loode-Eestis sajab veidi vähem ning seal on umbes 30 protsenti jaanipäevadest vihmased.

Jaaniõhtul said parema ilma Lääne-Eesti jaanitulelised.

"See tähendab, et ei kallanud niimoodi vihma. Aga see ida poolne osa Eestist ja taas kord Lõuna-Eesti sai täitsa korraliku saju," märkis keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Keskkonnaagentuuri peasünoptik Meitern täheldas, et kui näiteks 2017. aastal jäi terve suvi vihmaseks ja viletsaks, siis 2018 läks juuli päikesepaisteliseks, soojaks ja ka vihma oli vähem.

Milline on ilm laulu- ja tantsupeo ajal – see on õnnemäng. Paljak märkis, et juuni lõpus ja juuli alguses tuleb arvestada sellega, et ilm on heitlik, muutlik ja salapärane. "See on viimase hetkeni selline õnnemäng, kuidas ta satub tantsupeo ajaks ja kuidas ta satub rongkäigu ajaks," ütles ta.