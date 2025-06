Koolipäeva alguse hilisemaks lükkamine on jätkuvalt lahtine

Haridusministeeriumi esialgse plaani kohaselt oleks alates selle aasta 1. septembrist koolipäev pidanud algama kell üheksa. Koolijuhid on jaganud kriitilisi kommentaare, et suurt muutust on keeruline nii kiiresti ellu viia.

"Eesti linnade ja valdade liidul ei ole ülevaadet, kui paljud koolid teevad sellest sügisest kella üheksa või poole üheksa peale muudatusi," märkis Eesti linnade ja valdade liidu haridusnõunik Robert Lippin.

Lippin selgitas, et eelnõu alles jõuab uuesti valitsuse istungile.

"Me teame, et seal on mingid muudatused tehtud, aga suund on sellel, et pigem 2026. aasta sügisest peaks olema koolipäeva algus kell üheksa," sõnas Lippin.

Lippin selgitas, et algselt eelnõus välja pakutud koolipäeva algusaja muutmine sellest sügisest oli kindlasti kiirustamine.

"Asjaolu, et koolipäeva algus võiks muutuda, on teadlased kinnitanud, aga ettepaneku ettevalmistamist ja läbirääkimist kogukonnas pole võimalik teha paari kuuga, vaid selleks kulub minimaalselt aasta," lisas Lippin.

"Otsus muutuse poole liikuda on väga hea ning siis on ikkagi veel aasta aega, et ette valmistada," rääkis Lippin.

Vaida põhikooli direktor Piret Hallik rääkis, et nende koolis arutleti otsuse üle hoolekoguga ning lähtuti lastevanemate, õpilaste ja õpetajate arvamustest. Direktor viis läbi küsitluse.

"Valdav enamus soovis, et koolipäeva algus jääks samaks – kell 8.15," rääkis Hallik.

Keila kooli direktori Kristine Laanisto sõnul jääb tema teada enamik Harjumaa koole praegu varasema algusaja juurde.

"Ka Keila kool alustab 2025/2026. õppeaastal koolipäeva kell 8.30," märkis Laanisto.

"Võimalik, et tulevikus on arutelu uuesti aktuaalne. Koolipäeva hilisem algus on põhjendatud, arvestades noorte unevajadust ja elurütmi. Samas eeldab see mitmete tegurite, nagu päevakava, koolitransport, huviringid ja töötajate tööaeg, läbimõeldud muutmist," sõnas Laanisto.

Harjumaa omavalitsuste liidu haridusnõunik Maria Mägari vahendatud vastuses ütles ühe anonüümseks jääda sooviva väiksema kooli direktor, et nende kool jätkab tundide alustamisega kell 8.30. Ta lisas, et koolidel võiks olla teatav autonoomia ning riiklikult võiks olla kehtestatud algusajaks 8.30, mitte kell 9.

Rae gümnaasiumi koolijuht Sirje Kautsar ütles, et nende koolis algavadki õppetunnid kell 9 ja nii noored kui ka õpetajad on sellega rahul.

"Hommikune pooltund enne tundide algust on samuti hea mentorvestlusteks ja konsultatsioonideks ja järelevastamisteks. Nii jääb koolipäeva lõpp vabaks ja saab huvidega tegeleda," märkis Kautsar.

Loksa gümnaasiumi direktor Argo Aug märkis, et koolipäeva alustamine kell üheksa on teaduslikult põhjendatud ning seega on ka nende koolis plaanis tundide algusaega, mis praegu on 8.10, nihutada hilisemaks 2026/2027. õppeaastaks.

"Idee oli meil arutusel juba enne, kui ministeeriumist tuli teateid selle tsentraalsest korraldamisest. See, et ministeerium loobus kiirustamisest, on meie jaoks vägagi tervitatav, kuna päevakava muutmine nõuab eriti just maapiirkondades paljude küsimuste lahendamist kogukonnaga," rääkis Aug.

"Loksa gümnaasium plaanib ületulevaks õppeaastaks ümber korraldada terve päevakava ning minna seejuures üle pikematele koolitundidele, et õpilastel oleks vähem ümberlülitusi ja et päeva ülesehitus toetaks õpilaste süvenemist. Soovime ka, et koolipäeva hilisem algus ei tähenda, et koolipäeva lõpp nihkub oluliselt hilisemaks," lausus Aug.

"See kõik eeldab ka õpetajate toetamist õppetundide ülesehituse läbimõtlemisel ja kohandamisel. Mind väga rõõmustab, et riik lubab meil sellega tegeleda omas tempos," märkis Aug.

Tallinna haridusamet kinnitas, et veel pole koolitundide algust korraldavat määrust vastu võetud ning seega koolidel kohustust tundide alguse kellaaega muuta pole.

"Küll aga on meil informatsioon, et hetkel on kaheksa Tallinna munitsipaalkooli plaanimas tundide alguse kellaaja muutust ning kuus kooli ei ole veel kindlad, kas nad seda teevad," märkis Tallinna haridusameti esindaja.

Haridusameti esindaja lisas, et nad toetavad jätkuvalt, et koolid saavad ise otsustada, kunas koolipäevaga alustada.

Haridusministeeriumi sõnul on koolide tervisekaitse nõuete määrus alles kooskõlastamisel ning jõuab valitsuse istungile loodetavasti 26. juunil.