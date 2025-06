EKRE ei välista valimiste järel Tallinnas koalitsiooni ühegi erakonnaga

Helme rääkis ERR-ile, et erakonna kokkuleppe kohaselt on nende Tallinna linnapea kandidaat tema ise.

"Põhjus on lihtne: ma olen põline tallinlane, ema poolt suguvõsa viies põlvkond tallinlane ja mulle Tallinn läheb korda," lausus Helme.

Pärnusse on tema sõnul plaanis esinumbrina välja käia Mart Helme, kes on seal kandideerinud nii kõikidel riigikogu valimistel kui ka mõnedel kohalikel valimistel.

"Ta on vana pärnakas, pärnakad tunnevad teda hästi ja ta on alati väga hästi hääli võtnud," põhjendas EKRE esimees.

Nelja aasta eest oli Pärnus valimistel populaarseim rahvuskonservatiiv 1554 häälega Alar Laneman ja talle järgnes Helle Kullerkupp, kuid praeguseks on esimene liitunud Reformierakonna ja teine Eesti rahvuslaste ja konservatiividega (ERK). Helme hinnangul ei ole see siiski probleem, sest alati tuleb arvestada ka brändi häältega.

"Kui on erakonna kandidaat ja erakonnal on tugev toetus – ja Pärnu piirkonnas on meil väga tugev toetus –, siis see annab igale kandidaadile, kas ta on tuntud või tundmatu, kindlasti mingisuguse hulga hääli juurde lihtsalt sellepärast, et ta on selle erakonna nimekirjas," lausus ta ja lisas, et EKRE loodab Pärnus teha samasuguse tulemuse nagu eelmistel valimistel.

Tartu linnavolikokku on pärast aastatagust pereheitmist jäänud ainult üks EKRE liige – Malle Pärn. Helme möönis, et toonases "kodusõjas" sai just Tartu piirkond kõige rohkem räsida.

"Meie Tartu volikogu fraktsioon jooksis sisuliselt täies koosseisus ära meilt /.../, alles jäi üks liige ja see on Malle Pärn. Malle Pärn on Tartus alati olnud väga hea häältevõtja, ma arvan, et ta võtab seekord täpselt samamoodi väga hästi hääli," usub EKRE esimees.

Tema kinnitusel on erakond vahepealsel ajal Tartus korralikult tööd teinud, seal oma organisatsiooni uuesti käima saanud ja esinumbriks saab nimekirjas ilmselt sealne ringkonnajuht Merike Lumi. Helme märkis, et ei muretse Tartu ega Pärnu tulemuse pärast. Ta lisas, et elu ei ole ainult Tallinnas.

"Meil on juba praegu väga korralik seis, me oleme näiteks sellistes maakonnakeskustes nagu Paide, Jõhvi, Valga või Rapla võimul või võimukoalitsioonis. /.../ Enam-vähem 20 omavalitsuses oleme Eestis praegu võimukoalitsioonis," lausus Helme.

Pärast valimisi ei välista EKRE ühegi erakonnaga koalitsiooni tegemist. Helme põhjendas, et see oleks poliitiliselt lühinägelik ja rumal ning sellega mängitakse end nurka, et panna valija sundseisu.

"Mina arvan, et valija peab olema see, kes otsustab, kes võimule saab. Loomulikult on Tallinna volikogus võimatu öelda, kuidas need numbrid klappima hakkavad, kelle puhul tulevad üldse koalitsioonid kokku või kellega puhtmatemaatiliselt õnnestub enamus teha või kellega mitte, et panna täna mingisugused vaiad maasse ja öelda, et meie kindlasti nendega ei tee ja nendega kindlasti teeme. Minu meelest lihtsalt on see oma valijate suhtes ebaaus," ütles ta.

Vaadates praegusi ettevalmistusi ja kujunevaid nimekirju, on Helme enda sõnul üsna enesekindel, et sügisestel valmistel saadakse parem tulemus kui eelmistel valimistel ning jõutakse koalitsiooni rohkemates paikades kui praegu.

"Kui ma vaatan liikmeskonda, siis me oleme praktiliselt tasa teinud liikmete lahkumise," ütles Helme. "Tasub ikkagi küsida, mis konservatiiv oli Alar Laneman, kui ta kohe liitus Reformierakonnaga? Ei olnud ju mingi konservatiiv. Või mis konservatiiv oli Jaak Madison, kui ta kohe liitus Keskerakonnaga? Ei olnud tegelikult konservatiiv, oli hunt lambanahas, oli meie ridades ja nautis erakonna toetust kõikidel valimistel, kus kandideeris, aga tegelikult vastu ei panustanud ja erakonna asja ei ajanud."

Tallinnas on Helme sõnul terve selle sajandi olnud kohalike valimiste põhiteema nii-öelda valgete ehk Euroopa-meelsete jõudude vastandumine venemeelseks peetute ehk Keskerakonnaga.

"Nüüd me näeme, et selle jutu põhilised vestjad ehk reformierakondlased on valmis tegema kohe Keskerakonnaga koalitsiooni, kui see on neile vajalik, on valmis tegema seda enne valimisi ja kõik me teame, et on valmis seda tegema pärast valimisi. Selle jutuga võivad nad ju proovida kohalikel valimistel oktoobrikuus jälle lagedale tulla, aga keegi ei võta neid tõsiselt," prognoosis Helme.

Seetõttu ei ole eelolevatel valmistel tema hinnangul seni palju valimistsükleid kandnud vastandumisega Tallinnas midagi peale hakata.

"Nii kehvas seisus, kui täna on Reformierakond, pole nad mitte kunagi kogu oma ajaloo jooksul läinud kohalikele valimistele vastu, tõeliselt räbalas seisus. Neil on oht jääda võimust ilma oma põlises kantsis Tartus, neil on oht jääda võimust ilma Tallinna kuldse ringi valdades. Sellele tuleb meil keskenduda ja selle nimel tuleb teistel erakondadel tööd teha," rõhutas Helme.

Ta sõnas, et lisaks kohalikele teemadele on sügisestel valimistel üks suur kõiki omavalitsusi läbiv teema: soov karistada neid, kes kehtestavad automaksu ja tõstavad käibemaksu.

Kohalike omavalitsuste volikogu valimised toimuvad 19. oktoobril.