Juhtkirjad: Reformierakonna algatatud pealinna võimukriis toob Keskerakonna tagasi võimule

Reedeste ajalehtede juhtkirjades leitakse, et Tallinna võimutüli juured on Reformierakonna nirus reitingus, aga ka pealinna kirjus koalitsioonis. Üsna kindlad on väljaanded selles, et Reformierakonna algatatud võimukriis toob varem või hiljem tagasi võimule Keskerakonna ja Mihhail Kõlvarti.

Eesti Päevaleht/Delfi leidis juhtkirjas "Tallinnas tapeldakse asjade pärast, millest linlastel pole sooja ega külma", et kogu taplus on käinud sellepärast, et Reformierakond leidis end enne valimisi nadist seisust.

"Enda suuri lubadusi polnud täidetud. Pildil ei oldud või oldi valede asjade tõttu, nagu viljatu võitlus Isamaa abilinnapea Kristjan Järvani paigaldatud jaburate liiklusmärkidega. Linnas hoidsid initsiatiivi ja jätsid tõsise mulje hoopis sotsid. Pärtel-Peeter Peret kui linnapeakandidaati ei toetanud isegi ta enda fraktsioon. Toetus oli vilets, suund alla."

Sellepärast mõeldigi välja ettekääne – lasteaiatasu kaotamine ehk asi, mida oli aastaid küll lubatud, ent mis siiani tegemata jäetud.

"Pole usutav, et see kõik ei sündinud peaminister Kristen Michali heakskiidul, ehkki ta on seda avalikult eitanud. See on puhtakujuline mängurlus, väga suurte panustega. Ja nagu mängupõrgus ikka, kaotavad lõpuks kõik."

Postimees kirjutab juhtkirjas "Ninasarvik tuleb tagasi", et on üsna tõenäoline, et Reformierakond ei jätka Tallinnas vähemusvalitsuses, vaid sõlmib kaksikkoalitsiooni Keskerakonnaga.

"Mihhail Kõlvartile annab toimuv suurpärase võimaluse tulla tagasi suurde poliitikasse ning võib oletada, et valimisteni asub ta linnavolikogu esimehe kohale, samas kui Reformierakond saab paariks kuuks Tallinna linnapea positsiooni."

Postimees soovib selgitusi, kuidas linnaelanikud sellest võidavad. "Kus on see uutmoodi linnavalitsemine, mida tallinlaste hüvanguks aasta tagasi lubati? Praegu paistab, et politikaanlus toobki ninasarviku tagasi."

Õhtuleht leiab juhtkirjas "Lahendus on lihtne tuleb leida lahendus!", et Tallinnas kujunenud olukorra põhjuseid tuleb otsida pigem praeguse kirju koalitsiooni maailmavaatelistest erinevustest, mis on nii suured, et tekib küsimus, mis usaldust nad koalitsiooni heites üksteiselt üldse lootsid.

"Reformierakonnale on olukorra lahendamine aga ka omamoodi au- ja häbitunde mõõdupuu: kas võimu nimel tuuakse nüüd koos endaga linna juhtima Keskerakond, mida on pidevalt saatnud kahtlustused korruptsioonis ja venemeelsuses ning mis on korruptsiooni tõttu ka mitu kriminaalasja kaela saanud? Sel juhul pole ju oravad ise sugugi paremad – ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sa ise."