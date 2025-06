USA ja Hiina teatasid kaubanduskokkuleppest muldmetallide osas

Ühendriigid on Hiinaga saavutanud kokkuleppe haruldaste muldmetallide USA-sse saatmise kiirendamises, teatas Valge Maja ametnik neljapäeval. Hiina teatas reedel, et kinnitas USA-ga sõlmitava kaubandusleppe üksikasjad.

USA president Donald Trump ütles juba kolmapäeval, et Ühendriigid allkirjastasid Hiinaga lepingu, kuid ta ei avaldanud selle kohta rohkem detaile. Trump lisas, et võib-olla on ka tulemas eraldi leping, mis Indiat "avaks".

Mais Genfis toimunud USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistel võttis Peking endale kohustuse kaotada alates 2. aprillist Ameerika Ühendriikide vastu kehtestatud tollidega mitteseotud vastumeetmed, kuid USA ametnikud süüdistasid hiljem Pekingit kokkuleppe rikkumises ja haruldaste muldmetallide ekspordilubadega venitamises.

Vastusammuna USA uutele tollidele peatas Hiina suures mahus kriitiliste mineraalide ja magnetite ekspordi, mis olulised autotootjate, lennundustootjate, pooljuhtide ettevõtetele ja sõjalistele alltöövõtjate jaoks kogu maailmas.

Juuni algul jõudsid riigid Londoni kõnelustel kokkuleppele Genfi konsensusega edasiliikumise raamistikus.

"Valitsus ja Hiina jõudsid täiendavale kokkuleppele Genfi leppe rakendamise raamistiku osas," ütles Valge Maja ametnik neljapäeval. Ametniku sõnul on saavutatud arusaamine, kuidas haruldaste muldmetallide saadetisi USA-sse taas kiirendada.

Teine administratsiooni ametnik ütles, et USA ja Hiina kokkulepe sõlmiti juba selle nädala alguses.

Bloomberg tsiteeris USA kaubandusministrit Howard Lutnicki, kes ütles: "Nad hakkavad meile haruldasi muldmetalle tarnima ja kui nad seda teevad, võtame oma vastumeetmed maha".

Hiina kaubandusministeerium teatas reedel, et kaks riiki kinnitasid hiljuti Genfi kaubandusläbirääkimiste konsensuse rakendamise raamistiku üksikasjad. Ministeerium ütles, et Hiina kiidab kontrollitavate kaupade eksporditaotlused heaks vastavalt seadusele. Haruldasi muldmetalle ministeerium ei maininud.

Hiina on haruldaste muldmetallide kahesuguse kasutusega piiranguid "väga tõsiselt" võtnud ja ostjaid kontrollinud, et materjale ei suunataks USA-sse sõjaliseks otstarbeks, teatas tööstusallikas. See on aeglustanud litsentsimisprotsessi.

Genfi kokkulepe takerdus Hiina kehtestatud kriitiliste mineraalide ekspordi piirangute tõttu, mis ajendas Trumpi administratsiooni reageerima omaenda ekspordipiirangutega, mis takistasid pooljuhtide disainitarkvara, lennukite ja muude kaupade saatmist Hiinasse.

Juuni alguses teatas Reuters kahe asjaga tuttavale allikale viidates, et Hiina andis ajutised ekspordilitsentsid USA kolme suurima autotootja haruldaste muldmetallide tarnijatele, kuna nende materjalide ekspordipiirangute tõttu hakkasid ilmnema tarneahelate häired.

Hiljem samal kuul teatas Trump, et Hiinaga on sõlmitud leping, mille kohaselt Peking tarnib magneteid ja haruldaste muldmetallide mineraale, samas kui USA lubab Hiina tudengitel oma kolledžites ja ülikoolides õppida.