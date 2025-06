Ossinovski laskis Reformierakonna abilinnapead lahti

"Pärtel-Peeter Pere protesteeris, et see on koalitsioonilepingu rikkumine, mis pakkus kõigile palju nalja," ütles Ossinovski ERR-ile. Linnavalitsuse istungi protokollist ilmneb, et Pere soovis ka oma seisukoha protokollida.

Linnapea sõnul jõustus käskkiri kohe. Keskkonna- ja kommunaalvaldkonda ning linnavara valdkonda koordineerib käskkirja alusel nüüd linnapea ise.

Ta lisas, et linavalitsuse erakorralisel istungil otsustati ametist vabastada ka Pirita ja Kesklinna linnaosavanemad, mis kohad kuulusid samuti Reformierakonnale. Kesklinna vanem oli Sander Andla ja Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp. Ettepaneku poolt olid kuus ja vastu kaks linnavalitsuse liiget (Pere ja Jaamu).

Pirita linnaosa vanema ülesandeid täidab ajutiselt linnaosa haldussekretär Leeles Lilleorg ja Kesklinna linnaosa vanema ülesandeid linnaosa haldussekretär Jannu Kuusik.

Ossinovski samm oli vastukaaluks Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsusele nõuda Ossinovski tagasiastumist ja esitada linnapea kandidaadiks ettevõtja Urmas Sõõrumaa.