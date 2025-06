Iraan: Iisraeli rünnakus Teherani vanglale hukkus vähemalt 71 inimest

Iisrael ründas 23. juunil Teherani põhjaosas asuvat vanglakompleksi, kus teiste seas hoiti ka poliitvange ja välismaalasi.

"Ametlikel andmetel sai rünnakus Evini vanglale surma 71 inimest," ütles kõneisik Asghar Jahangir.

Jahangir ütles, et rünnakus hukkunute seas olid juhtkonna liikmeid, valvureid, vange ja kinnipeetavaid külastanud sugulasi, samuti ümberkaudseid elanikke.

Kohtunikkonna jagatud fotodel on näha purunenud müüre, kokkuvarisenud lagesid, rususid ja kahjustusi rajatise ootealadel.

Kohtunikkonna väitel võeti rünnakus sihikule Evini arstikeskus ja külastusruumid.

Teisipäeval teatas kohtunikkond, et Iraani vanglavõimud viisid vange Evinist ära, kuid ei öelnud keda ja kui palju.

Evini vangide seas oli Nobeli rahupreemia laureaat Narges Mohammadi.

Rünnak oli 13. juunil alanud ja 12 päeva kestnud sõjalisest konfliktist Iisraeli ja Iraani vahel.

Prantslastest vangide sugulased nõuavad Iraanilt tõendeid elusolekust

Kahe Iraanis kinnihoitava prantslase meeleheitel sugulased nõudsid reedel Iraanilt tõendeid nende elusoleku kohta seoses Iisraeli rünnakuga Teherani Evini vanglale.

40-aastane Cecile Kohler ja tema 72-aastane partner Jacques Paris on olnud Iraanis vahi all alates 2022. aasta maist süüdistatuna spionaažis, mida mõlema perekonnad eitavad.

Nende saatus on teadmata ajast, kui Iisrael korraldas esmaspäeval õhurünnaku Evini vanglale, seda vahetult enne USA pakutud relvarahu jõustumist.

Iraani vanglavõimud toimetasid vangid pärast rünnakut mujale, teatas Iraani kohtunikkond teisipäeval, kuid pole teada, kes ja kui palju neist.

"Me ei tea, kas nad on veel elus, me ei tea, kus nad on," ütles Noemie Kohler Pariisis pressikonverentsil. "Me ootame otsekohe tõendeid elusoleku kohta."

Anne-Laure Paris ütles samuti, et ta ei tea, kus tema isa on.

"Ma olen hirmul oma isa elu pärast," ütles ta, rääkides meediaga esimest korda.

Sugulaste advokaat Chirinne Ardakani ütles, et Cecile ja Jacques, kohtuväliselt kinnihoitavad pantvangid, on kadunud.

"Seaduse järgi on see sunnitud kadumine," lisas ta.

Prantsuse valitsuse liige ütles kolmapäeval, et Pariisile on kinnitatud, et kaks prantslast ei saanud Iisraeli rünnakus kannatada.