Kaupmehed valmistavad maksutõusu valguses ette uusi hinnasilte

Prismas on juba mõnedel toodetel kaks hinnasilti. Kui piiluda kehtiva hinna taha, saab teada, mida see toode maksab ülehomme.

Suur hinnasiltide vahetus toimub aga ööl vastu teisipäeva – seda peavad arvestama need, kes on harjunud ka öösel Prismas käima.

"30. juuni õhtul kell 11, kui meil on tavaliselt mõned poed avatud 24 tundi, siis need ööpäevaringsed poed lähevad ka esmaspäeva õhtul kell 11 kinni ja avatakse uuesti teisipäeva hommikul kell kaheksa. Et me siis jõuaksime hinnad ära vahetada poodides. Korrigeerida vastavalt käibemaksu tõusule. Ja hinnad tõusevad 1,7 protsenti," rääkis Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

Tarbekaupade hinnamuutus toimub Prismas järk-järgult juulikuu jooksul. Kaupade puhul, mille puhul on jaekettide vahel konkurents, ei pruugi hind tõusta.

"Võimalik, et tooted, mille järgi võrreldakse ostukorvi maksumust – näiteks kilepiim, kõige odavamad saiad või vorstid. Võimalik, et nende hind ka ei tõuse, sest seal on suur konkurents jaekettide vahel," sõnas Kärk.

Linnavalitsuse lähedal asuva alkoholipoe omanik ütleb, et on üle elanud aktsiisitõusu aasta alguses. Tema lubab, et käibemaksutõus teisipäeval pudelite hinnasiltidel ei kajastu.

"Parem ma võtan need kaks protsenti oma kasum arvelt, aga inimeste jaoks hinnad jäävad samaks. Sildid meie kauba peal jäävad samad," ütles Bahus OÜ omanik Aleksander Voropajev.

Alkoholiaktsiisi tõus mõjutas rohkem kui käibemaksu tõus, ütleb kaupmees.

"Minu hulgikliendid, kellel veel olid madalamad hinnad, ütlesid, anna andeks – me sõidame piiri peale, Lätti ja saame seal mõned kastid müügiks," lisas ta.