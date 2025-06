Prokuratuur viis Repsi kriminaalasja riigikohtusse

Harju maakohus mõistis mullu 27. septembril Repsi süüdi omastamises ja kelmuses. Ringkonnakohus pidas juuni alguses nii omastamise kui ka kelmuse süüdistust põhjendatuks mõnevõrra väiksemas ulatuses kui maakohus. See-eest leidis ringkonnakohus, et maakohus on teinud vigu tsiviilhagi lahendamisel ning mõistis riigi kasuks välja suurema kahjuhüvitise kui maakohus.

Menetlust juhtiv riigiprokurör Liis Vainola ütles, et riigiprokuratuur on tänavu 4. juunil avaldatud Tallinna ringkonnakohtu otsusega valdavalt rahul, sest kaks kohtuastet on suures osas kinnitanud prokuratuuri süüdistuses esitatud seisukohti.

"Kohtud on Repsi viies temale etteheidetud juhtumis süüdi mõistnud ja kinnitanud esitatud süüdistust, et ta pani ministrina ministeeriumi suhtes toime kelmused ja omastas ministeeriumi vara. Üht etteheidet pidas maakohus väärteoks, mis on toimunud, ent aegunud," selgitas Vainola.

Samas jääb riigiprokuratuur ringkonnakohtuga eriarvamusele kahes Repsile etteheidetud episoodis, mistõttu soovib prokuratuur saada neis küsimustes ka riigikohtu seisukohad.

Üks episood puudutab haridus- ja teadusministeeriumis korraldatud ministri sünnipäeva. Samuti pidas riigiprokuratuur põhjendamatuks jätta WRC Rally Estonia külastamisega seotud kelmuse etteheite puhul majutuskulude arvetest välja autojuhiga seotud arve.

Seetõttu esitas riigiprokuratuur kassatsiooni, kus palus riigikohtul tühistada osaliselt ringkonnakohtu otsus ja mõista Reps süüdi ministeeriumi varade arvelt sünnipäevapeo korraldamises ning lisada süüdimõistva otsuse juurde ka asjaolu, et Reps lasi alusetult hüvitada majutuskulude arve.