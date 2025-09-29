Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi

Riigikohus avaldas esmaspäeval määrused, millega jäeti menetlusse võtmata kaitsjate ja prokuratuuri kaebused Mailis Repsi kriminaalasjas. Seega on süüdimõistev kohtuotsus nüüd jõustunud.

Harju maakohus mõistis 27. septembril 2024 Mailis Repsi süüdi omastamises ja kelmuses. Tallinna ringkonnakohus muutis aga selle aasta 4. juunil Mailis Repsi kriminaalasjas maakohtu otsust.

Ringkonnakohus pidas nii omastamise kui ka kelmuse süüdistust põhjendatuks mõnevõrra väiksemas ulatuses kui maakohus. See-eest leidis ringkonnakohus, et maakohus on teinud vigu tsiviilhagi lahendamisel, ning mõistis riigi kasuks välja suurema kahjuhüvitise kui maakohus.

Kokkuvõttes jääb kehtima Mailis Repsi süüdimõistmine omastamises ja kelmuses ning talle mõistetud karistus 1 aasta ja viis kuud vangistust, mis jäetakse 2-aastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust ka menetluskulude jaotuse osas. Uue otsuse kohaselt peab Mailis Reps hüvitama Eesti Vabariigile (haridus- ja teadusministeeriumi kaudu) kannatanu kohtueelses menetluses ja maakohtus kantud õigusabikulusid summas 46 426,5 eurot. Lisaks jäävad 17 000 euro ulatuses kulud riigi kui menetleja ning 14 119,5 euro ulatuses riigi kui kannatanu kanda. Samuti mõistis ringkonnakohus riigilt Mailis Repsi kasuks tema kaitsjate tasuna 52 000 eurot.

Kaitsjate taotlused mõista Mailis Repsi kasuks välja hüvitis menetluses tekitatud kahju eest ja kohustada prokuratuuri vabandama jättis ringkonnakohus rahuldamata.