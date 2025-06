Ossinovski: amet arutas juunis Kõlvartile sobivat trammimarsruuti

Kuigi Reformierakond kinnitas juuni alguses, et neil pole kavas teha samme Keskerakonnaga võimaliku liidu sõlmimiseks, selgus, et samal ajal arutas Reformierakonna vastutusalas olev amet ka Keskerakonna nõutud Pelguranna trammitee marsruudiga hankesse minekut.

Kuigi Tallinna linnavalitsus oli otsustanud, et Põhja-Tallinna uus trammiliin hakkab kulgema mööda Puhangu tänavat ja teeb pöörde Stroomi rannapargis, siis kaalus toonase abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) valdkonda kuuluv amet, kas uus trammitee võiks kulgeda ka mujalt, ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

"Tänasest on ka keskkonna- ja kommunaalvaldkond minu otsejuhtimisel. Hommikul oli mul kohtumine ameti juhatajaga ja ma küsisin temalt selgitusi. Ta kinnitas, et nad on tõepoolest juunis arutanud, kas minna projekteerimishankega välja sellisel viisil, et seal oleks ka sees teistsugune marsruut, kui praegune linnavalitsus on otsustanud. Selle selgituseks toodi võimaliku poliitilise riski maandamine," rääkis Ossinovski.

"Kui võibolla tavapärases olukorras alternatiivide kaalumist ei saaks ette heita, siis vaadates poliitilist olukorda, on see väga selge signaal, et Pärtel-Peeter Pere juhtimisvaldkonnas on tegelikult töötatud ka alternatiivse variandiga, mis sobiks ka Keskerakonnaga, ja mida praegune linnavalitsus ei toeta," sõnas linnapea.

Ossinovski ütles, et tema ei oska öelda, kust tuli ametile selline ülesanne, aga et selline arutelu toimus, on fakt.

"Tänaseks on projekteerimishange välja kuulutatud Puhangu tänava trammitee variandiga, aga ameti esindajad näevad, et vajadusel on võimalik seal veel muudatusi teha. Millisel viisil, jäi mulle selgusetuks," lausus linnapea.

Ossinovski lisas, et muret tekitab ka see, et Puhangu projekteerimishanke väljakuulutamisega jäi amet umbes kaks kuud hiljaks ja nüüd on tähtajad eurovahendite kasutamiseks päris pingelised.

Et amet alternatiive kaalus, tuli Ossinovskile üllatusena.

"Puhangu tänava trammile on saadud ka kliimaministeeriumist rahastusotsus. Et samal ajal tegeletakse ka alternatiivse marsruudiga, ma ei teadnud," ütles Ossinovski.

"Reformierakond alustas koos Keskerakonnaga seda poliitilist palagani, et praegust linnavalitsust lõhkuda, juba mai lõpus. Samal ajal on Pere juhitud amet tegelenud omaalgatuslikult trammimarsruudi muutmise aruteludega. See on oluline märk sellest, mis toimub. Mul pole infot, kas Pere selle suunise ametile andis, aga see näeb väga kahtlane välja," sõnas linnapea.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Elari Udam ütles ERR-ile, et amet alternatiivset trammiliini otseselt ei kaalunud, kuid vaatas, kas projekti oleks võimalik vajadusel ümber teha.

"Me vaatasime, mida saaks teha, kui peaks põhiprojekti osas tulema mingi drastiline muudatus. Kas me saaksime minna siis tegema mingit muud alternatiivi," sõnas Udam.

"Me aeg-ajalt vaatame ikka alternatiive riskide vaates, aga praegu läheme edasi Puhangu tänava variandiga. Praegu meil pole teiste projektidega põhjust edasi minna," lisas ta.

Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et amet ei arutanud ei temaga ega tema palvel, kas on Pelguranna trammiteed võimalik ka kuhugi mujale projekteerida.

Keskerakond, kes oli trammitee rajamise idee juures juba siis, kui oldi veel sotsidega võimuliidus, on peale võimult tagandamist asunud võitlema Puhangu tänavat mööda kulgeva trammitee vastu. Endine linnapea Kõlvart ja Ossinovski on olnud erimeelsusel, kas juba siis kinnitati trammitee kulgemine mööda Puhangu tänavat või olid siis kõne all alternatiivid.

Viis kuud tagasi avaldas Kõlvart sotsiaalmeedias oma jälgijatele video, kus lubas võimule tulles Puhangu tänava trammiliini projekti lõpetada.

"Praegune linnavalitsus soovib ehitada trammiliini, lõhkudes Stroomi ranna parki blokeerides kitsa Puhangu tänava ja seades ohtu elumajad. Praeguse linnavalitsuse arrogantsusest ja ebakompetentsusest pole mõtet pikalt rääkida. Mul on lihtne sõnum: kui Keskerakond tuleb Tallinnas võimule tagasi – ja me võidame valimised –, siis me lõpetame inimestele ebasobiva projekti," ütles Kõlvart.

Pelguranna tramm peaks sõitma hakkama 2029. aastal. Trammiliini ehitamine läheb maksma 28 miljonit eurot.