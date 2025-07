MKM pikendas õiglase ülemineku fondi suurprojektide lõpptähtaega

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul kindlustab pikem tähtaeg, et kõik õiglase ülemineku fondist toetust saanud investeeringuprojektid jõutakse ka lõpuni teha.

"Ida-Virumaale rajatakse või laiendatakse lähiaastatel ligi 30 uut tehast, hotelli või muud ettevõtet, mis elavdavad kohalikku majandust ja loovad piirkonda hulgaliselt uusi töökohti. Suurprojektide õnnestumine sõltub sageli paljudest teguritest, mis võivad surve alla panna ka projekti ajakava. Riigipoolne paindlikkus ja tähtaja pikendamine annab ettevõtjatele võimaluse kõik plaanitud tegevused ellu viia," ütles Keldo.

Õiglase ülemineku fondi kõige suurema eelarvega toetusmeede on suunatud mahukate investeeringute elluviimiseks, et mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, arendada uut kõrge lisandväärtusega tootmist ning luua seeläbi maakonda uusi töökohti ja väärtusahelaid.

Toetuse kogumaht oli 177,8 miljonit ja keskmine toetussumma 5,9 miljonit projekti kohta, praeguseks on tehtud kõik toetusotsused.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo tõi näited esimestest valminud projektidest. Nende seas on teraskonstruktsioone valmistav Fortaco Estonia, mis avas uue sisseseadega tehase mai keskel, mais peeti ka Peipsi loodusspaahotelli sarikapidu, magnetitehas avatakse septembris.

Juuni keskel avati Ida-Virumaal Mäetagusel ka näiteks maailma suurim kirveviskamiskeskus, mille ehitamisel kasutati õiglase ülemineku fondi toetust summas 61 084 eurot.

"Suurema osa projektidest rahastasime siiski 2024. aasta teises pooles ning tegu on väga suuremahuliste koguinvesteeringutega, koos ettevõtjate omafinantseeringuga ligikaudu 15 miljonit eurot projekti kohta. Seetõttu tuleb arvestada, et paljud tegevused võtavad aega ja enamik projektidest hakkab lõpusirgele jõudma alates 2026. aastast," ütles Harjo.

Muudatuste tulemusel lõppeb projektide abikõlblikkuse periood hiljemalt 31. augustil 2029.

Kuna keskkonnasäästlikule majandusele üleminek mõjutab kõige enam Ida-Virumaad, on Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi sihik Eestis just seal, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda, tulemaks toime tekkivate sotsiaalmajanduslike probleemidega.