Soomes tõusid tarbijahinnad aastaga 1,9 protsenti

Inflatsioon aeglustus veidi võrreldes maikuuga, mil ühtlustatud tarbijahinnaindeksi aastane muutus oli 2,0 protsenti.

Tervishoiukulud tõusid juunis kõige rohkem – selle kaubagrupi hinnad kasvasid võrreldes eelmise aastaga 7,3 protsenti. Alkohoolsed joogid ja tubakatooted olid hinnatõusu poolest teisel kohal, tõustes umbes neli protsenti. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad tõusid aastaga 2,5 protsenti.

Ühtlustatud tarbijahinnaindeks (HICP) on Euroopa Liidu riikide jaoks ühtne ja võrreldav inflatsiooninäitaja. See erineb muu hulgas Soome statistikaameti enda tarbijahinnaindeksist selle poolest, et ei sisalda eluasemelaenude ega teiste laenude intressimäärasid.