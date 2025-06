Tallinn kaalub osa uute istepinkide ümberpaigutamist

Tallinn tellis tänavu 1,1 miljoni euro eest uusi pinke ja prügikaste. Ühest küljest on linnarahvas rahul, et istumisvõimalusi on juurde tulnud, teisalt jääb inimestele arusaamatuks, miks paljudel puhkudel on pingid pandud nii, et ainsaks vaateks on majasein.

Vähe on teemasid, mis tallinlasi nii palju erutavad, kui uued pingid kesklinnas. Inimestele jääb arusaamatuks, mille järgi nende asukoht valiti ja miks nii mõnelgi pool tuleb istuda seljaga sõidutee suunas.

Tallinna kesklinn sai sel kevadel juurde üle 200 uut pinki, kesklinnas elava Eeva sõnul on väga hea, kui jala puhkamise võimalusi on linnas rohkem.

"Juhuslikule möödakäijale, et väsin ja istun siia. Ega see muidu mõnus ei ole. Nii suur müra on selja taga, ees vaatan kaupluseaknaid. Mulle meeldiks, kui see pink oleks seal, kus on natuke rohelust ja natuke puhkuseks, aga siin istud ainult hädapärast, siin ei istu ju niisama," lausus kesklinna elanik Eeva.

Kui seni on Eestis pinke paigutatud vaatega tänavale, siis osa uutest pinkidest on pandud seljaga sõidutee poole. Maastikuarhitekt Ülle Grišakovi sõnul parkides pannakse pinke kohtadesse, kus tahetakse rõhutada vaadet, linnatänavail on need ennekõike jalapuhkamiskohad.

"Seal on selja taga tegelikult päris palju põõsaid, seal on küll parkimiskohad, aga sõidutee ja kõnnitee vaheline osa on haljastatud varasemalt. Mina arvan, et see mõte, et põõsad on selja taga, istud, vaatad jalakäijaid, poeaknaid, ei ole kõige rumalam lahendus," ütles maastikuarhitekt Ülle Grišakov.

Grišakovi sõnul on ta mänguväljakute planeerimisel näinud, et inimestele tegelikult ei meeldi, kui pingid pannakse nende akende alla.

Linnavõimu teatel on uued pingid pandud kindla sammuga, et ennekõike vanematel inimestel oleks võimalik jalgu puhata. Kiire käik tänavatel aga näitab, et mõnes kohas on pinke iga kolme, mitte 300 meetri tagant ja teisalt on pikad lõigud hoopis ilma istumisvõimaluseta.

"Pinke oleme erinevates kohtades erinevalt paigutanud, nii nagu võimalused lubasid; nii nagu me leidsime, et see kõige paremini toetab elu tänaval. See kõik ei pruugi õnnestuda praktikas nii, nagu ette kujutasime," lausus Tallinna kommunaalameti osakonnajuht Aksel Johannes Part.

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul pandi pinkide asukohad paika linnaosavalitsuse ja sotsiaalmeedia kampaania abil. Pere sõnul on enamike pinkide asukoht põhjendatud, aga osa neist tuleb ilmselt ümber tõsta.

"Me oleme arvestanud sellega, et 10, 20 protsenti võib vajada kohendamist, et teeme need vigade parandused ära," ütles ta.

Ühe pingi hind koos paigaldusega on 1000 eurot.