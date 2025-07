Juuni toidupoes: kallinesid nii või, liha, kapsas kui ka kurk

Konjunktuuriinstituudi juunikuised hinnaandmed näitavad, et mitmed lihatooted on aastaga kallinenud. Näiteks maksis importbroileri kilo aasta eest 3,89 eurot, nüüdseks on hind kerkinud 4,64 euroni ehk 19 protsendi võrra. Ka kohaliku broileri hind on tõusnud möödunud juuni 4,15 eurolt praeguseks 15 protsenti kõrgemaks ehk 4,75 euroni.

Hind on kerkinud ka kondita veiselihal, mis 2024. aasta juunis maksis 17,26, tänavu aga 19,44 eurot.

Sellega võrreldes on kondita sealiha ning sea ribiliha aastane hinnatõus tagasihoidlik, vastavalt kolm ja kaks protsenti.

Ette tuli siiski ka üksikuid hinnalangusi. Näiteks maksis seakarbonaad aasta eest 8,71, tänavu juunis aga kolm protsenti vähem ehk 8,46 eurot kilogrammist. Suitsukarbonaadi hind on samuti langenud kolme protsendi võrra 11,86 euroni.

Keeduvorstikilo saab kätte kümme senti odavamalt kui mullu, 6,44 euroga ning viinerkilo on odavnenud kahe sendi võrra, mis teeb hinnalanguseks 0,3 protsenti.

Kui kõrvutada lihatoodete hindu selle aasta juunis ja mais, siis kodune hakkliha ja suitsukarbonaad kallinesid kuuga ligi kaks protsenti, kondita veiseliha ja kohalik broiler aga ligi neli protsenti. Importbroiler kallines kuuga lausa 15 protsenti, kuid ülejäänud lihatoodete hind kõikus minimaalselt.

Kala puhul, mille hind kõigub kuust-kuusse rohkem, paistis kauplustes silma lõhe ja lõhefilee odavnemine aastaga vastavalt 26 ja 29 protsendi võrra. Lõhekilo maksis juunis 10,53 ja lõhefilee 17,22 eurot. Samas kallines jahutatud räimerümp 14 protsendi võrra 5,05 euroni ning ka forellikilo sai viis protsenti hinnalisa, makstes 11,01 eurot.

Turgudel jahutatud forell hoopis odavnes 14 protsendi võrra, kuid selle hind oli 12,10 eurot.

Jahutatud lõhefilee hind langes turul 16 protsendi võrra ja see maksis juunis 21,37 eurot. Jahutatud lõhe samas kallines viie protsendi võrra ning selle eest küsiti 14,10 eurot. Jahutatud räim maksis 2,76 eurot ehk seitse protsenti aastatagusest rohkem.

Piimatoodetest kallines aastaga kõige enam 20-protsendiline hapukoor: aasta eest maksis see 3,16 eurot, nüüd aga 3,97 eurot ehk üle veerandi võrra rohkem.

Aastatagusest 16 protsenti kallim oli ka väikepakis või. Toona küsisid poed võikilo eest keskmiselt 12,70 eurot, nüüdseks aga 14,76 eurot.

Kohvikoor kallines samal perioodil 11 protsendi võrra 2,76 euroni ning kodujuust maksis 5,96 eurot ehk viis protsenti aastatagusest enam.

Piima hind tõusis samuti keskmiselt kolme protsendi võrra, kuid peamine hinnatõus puudutas tetrapakendis piima, mille hind sai viis protsenti lisa. Kilepiima hinnatõus jäi pooleteise protsendi juurde, mis tähendab, et aasta eest maksis selle liiter 67, nüüd aga 68 senti. Keefir kallines samal ajal ligi nelja protsendi võrra 1,13 eurolt 1,17 euroni.

Maist juunini enamiku piimatoodete hind märkimisväärselt ei muutunud, kõige enam ehk üle kahe protsendi kallines tetrapakendis piim.

Eesti munade hind kõikus vähem. L-suuruses munad maksid mullu juunis 2,87 eurot karp, tänavu aga 2,90 eurot. Viis protsenti odavnesid aastaga M-suuruses kohalikud munad, mille eest aasta tagasi küsiti 2,54, nüüd aga 2,41 eurot.

Importmunad samal ajal kallinesid: L-suuruses munade kümnene karp sai aastaga 15 protsenti hinnalisa ja maksis 2,95 eurot, M-suuruses importmunad aga kallinesid 22 protsenti 2,27 euroni.

Köögiviljade rindel muutusid hinnad samuti hoogsalt. Kõige suurema hüppe tegi peakapsa kilohind. 51-protsendine hinnatõus tähendas seda, et mulluse 59 sendi asemel küsisid poed kapsa eest keskmiselt 89 senti kilogrammi eest.

Kohalik pikk kurk maksis 4,31 eurot, mis on kümme protsenti aastatagusest kallim, kodumaise lühikese kurgi hind aga tõusis 16 protsendi võrra 8,56 euroni.

Importkurgid samal ajal odavnesid: pikk kurk 13 ja lühike kurk 16 protsendi võrra, makstes vastavalt 2,71 ja 3,64 eurot kilo.

Ka tomati eest tuli möödunud kuul maksta vähem kui eelmise aasta juunis, mil selle eest küsiti 4,24 eurot. Praeguseks on tomati hind 4,08 eurot ehk neli protsenti odavam.

Porgand muutus samuti soodsamaks: lahtise porgandi kilo odavnes 16 protsendi võrra 77 sendini ning pakitud porgand üheksa protsendi võrra 2,38 euroni. Sibula hind aastaga sisuliselt ei muutunud ning importõun maksis kolm protsenti rohkem kui aasta eest.

Kui kõrvutada köögiviljade hindu selle aasta mais ja juunis, siis erinevalt teistest kaubagruppidest kõikusid siin hinnad märgatavalt. Näiteks kallines lahtine kartul kaheksa protsendi võrra, peakapsas kuue protsendi võrra, lahtine porgand aga 57 protsenti.

Samal ajal odavnesid kuu jooksul kohalikud kurgid 17 protsendi võrra ning importkurgid rohkem kui viiendiku. Ka tomatikilo hind langes ühe kuuga 16 protsenti, mugulsibul läks aga 18 protsenti kallimaks.

Teravilja hind on aastavõrdluses olnud kõige stabiilsema tasemega. Kõige enam ehk viie protsendi võrra kallines aastaga sai, mis maksis aasta eest 2,80 ja tänavu 2,95 eurot.

Leib samal ajal odavnes kolme sendi ehk ühe protsendi võrra 2,90 euroni ning nisujahu sai kätte kaks protsenti ehk kaks senti odavamalt 1,18 euroga kilo eest.

Kaerahelveste kilohind langes kolm protsenti 2,21 euroni.

Suurema võnke tegi suhkru hind, mis langes aastaga 18 protsenti. Mullu tuli suhkrukilo eest maksta 1,25, selle aasta juunis aga 1,03 eurot.

Viimase kuuga teraviljatoodete ega suhkru hind eriti ei muutunud.