USA peatas võtmetähtsusega relvade tarned Ukrainale

Donald Trumpi administratsiooni ametnik ütles teisipäeval, et USA peatas Ukraina jaoks mõeldud õhutõrjerakettide ja muu täppismoona tarnimise. USA võimude teatel kasutatakse neid tarneid hoopis Pentagoni varude suurendamiseks.

Relvasaadetised olid peatamise ajal Poolas. Tarnete hulgas olid Patrioti õhutõrjeraketid, õhk-õhk tüüpi raketid, õhk-maa tüüpi raketid, maa-maa tüüpi raketid, vahendas The Wall Street Journal.

Pentagoni tippametnik Elbridge Colby ei kommenteerinud tarnete peatamist. Colby siiski rääkis, et Pentagon pakub Trumpile võimalusi jätkata sõjalist abi Ukrainale, mis on kooskõlas tema eesmärgiga lõpetada see traagiline sõda.

Ukraina kannatab praegu samas Venemaa õhurünnakute all. Trump andis ise eelmisel nädalal märku, et kaalub õhutõrjerelvade müümist Kiievile.

USA toetus Kiievile näitab aga vähenemise märke, Washington pöörab rohkem tähelepanu Hiinast lähtuvatele pikaajalistele ohtudele. Samuti soovib USA toetada oma vägesid Lähis-Idas.

Pentagoni samm peatada osa tarnetest tekitab Kiievi liitlaste seas muret, et Ukraina jääb haavatavaks Venemaa edasiste õhurünnakute suhtes. Demokraadid kritiseerisid teravalt Pentagoni otsust peatada tarned Ukrainale.

"Pentagon nõrgestab märkimisväärselt Ukraina kaitset õhurünnakute vastu, isegi siis kui Venemaa pommitab järjepidevalt Ukraina linnu, hulk tsiviilisikuid on surnud ja saanud haavata," ütles demokraadist senaator Jeanne Shaheen.

Ka USA endine suursaadik Ukrainas William Taylor kritiseeris tarnete peatamist.

"Ukrainlased kaitsevad iseennast, ülejäänud Euroopat ja USA julgeolekuhuve agressiivse Venemaa eest. Patrioti rakettide keelamine maksab tsiviil- ja sõjaväelaste elusid," märkis Taylor.