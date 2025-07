Lavly Perling kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

Perling teatas päev varem sotsiaalmeedias, et kolib oma pikaajalisest kodupaigast Sauelt Tallinnasse. Perlingu sõnul ei olnud kolimine otseselt seotud valimistega, vaid elukorraldusest. Samas kinnitas ta, et kandideerib kohalikel valimistel Parempoolsete nimekirjas ning kuna nüüd on elukohaks Tallinn, on loogiline käik seal ka kandideerida.

"On aus välja öelda, et jah, Sauelt ma ära kolisin. Minu uus kodu on Tallinnas. Kas ma kandideerin kohalikel valimistel? Jah kandideerin," rääkis Perling.

Perling ei kinnitanud, et just tema on Parempoolsete linnapeakandidaat. Perlingu sõnul tegelevad Parempoolsed praegu valimisnimekirjade ja kohalike programmide kokkupanemisega, mis selguvad lähinädalatel.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril.

Norstati viimase uuringu järgi on Parempoolsete toetus Tallinnas viis protsenti, Kantar Emori küsitluse järgi aga seitse protsenti.

Perling ise kandideeris viimastel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal, kus sai 2443 häält.