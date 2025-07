Tallinn ühel ajal Liivalaia tänavat ja peatänavat rekonstrueerima ei hakka

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles kolmapäeval, et linnavalitsus nõustub riigiga, et Liivalaia tänava ja plaanitava peatänava üheaegne rekonstrueerimine ei ole mõistlik, mida oli tema sõnul soovinud abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Ossinovski sõnul sai ta keskkonna- ja kommunaalametilt ülevaate, et Liivalaia tänava rekonstrueerimise ning trammiprojektiga on probleeme.

"Ministeerium kui rahastaja juhtis tähelepanu sellele, et Tallinna linna poolt esitatud taotluses on puudujääke. Üks nendest puudujääkidest puudutab vahepeal abilinnapea Pärtel-Peeter Pere omaalgatuslikult muudetud projekti taotlust, mille sisuks oleks olnud peatänava ning Liivalaia tänava üheaegne rekonstrueerimine," ütles Ossinovski.

Peatänava ning Liivalaia tänava üheaegne rekonstrueerimine ei olnud linnapea sõnul kokku lepitud.

"Ka ministeerium leidis, et kahe niivõrd suure arteri korraga sulgemine ei ole mõistlik," sõnas Ossinovski. "Kavatsen ministeeriumile lähiajal ka ametlikult vastata, et see ei ole Tallinna linna plaan. Me liigume edasi siiski alguses Liivalaia tänavaga."

"Graafik on selle projekti puhul pingeline ja erinevad projektijuhtimise kvaliteediprobleemid on tõsiseks riskiks. Tuleb töötada väga intensiivselt, et see projekt õnnestuks," märkis Ossinovski.

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) kinnitas samuti, et kahte olulist tänavat ei saa korraga kinni panna.

"Liiklejate osas oleks see absurdne, kui paneme need aastateks kinni. Seda ei jõua korraga teha ja raha läheks tuulde," sõnas Järvan. "Kui kesklinn elanike ja ettevõtete jaoks lihtsalt sulgeda, siis on selge, et tegemist on plaaniga, mis reaalsuses kokkupõrkes tooks katastroofi."

Liivalaia tänava rekonstrueerimistööd peaks plaani järgi algama 2027. aasta kevadel.