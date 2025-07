Idavedude skandaaliga seotud Metaprint teenis kümme miljonit puhaskasumit

Metaprindi eelmise majandusaasta aruande kohaselt vähenes ettevõtte müügitulu 2024. aastal viis protsenti ehk 97,5 miljonilt eurolt 92,9 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum aga suurenes 11,3 protsendi võrra ehk 4,9 miljonilt eurolt 10,4 miljonile eurole.

Ettevõttel oli aasta lõpus jaotamata kasumit üle 102 miljoni eurot.

"Tulemused saavutati olemasolevate võimsuste piires, mis peegeldab tõhusamat ressursikasutust ja väiksemaid seisakuid tootmisprotsessides. Juhtkond hindab 2024. aastat tugevaks stabiilsusperioodiks, mis lõi eeldused järgnevatel aastatel tehtavate suurinvesteeringute elluviimiseks. Ettevõtte kasumlik toimimine ja tugev bilanss toetab tema eesseisvaid suuremahulisi laienemis- ja moderniseerimisplaane," seisab ettevõtte 2024. aasta majandusaasta aruandes.

"2024. aasta oli Euroopa aerosoolpakendite turul suhteliselt stabiilne. Ettevõtte strateegiline fookus on jätkuvalt Põhja- ja Kesk-Euroopa turgudel, kus klientidele lubatakse maksimaalselt 14-päevast tarneaega tellimusest kohale toomiseni. See lubadus on nõudlik, ent kujutab endast tugevat konkurentsieelist. Oleme tugevdanud oma positsiooni Saksamaa, Beneluxi, Suurbritannia ja Skandinaavia turgudel," seisab aruandes.

Aruandest selgub, et varasemalt Rae valda planeeritud tehase kolimise ja suurlaienduse osas tehti strateegiline otsus ning see toimub siiski olemasoleva tehase territooriumil Tallinnas Suur-Sõjamäel.

"Otsus sündis geopoliitiliste hinnangute ja logistikakaalutluste põhjal suunates algse Rae valda planeeritud tehase investeerimisressurssi osaliselt kavandatavasse Metaprindi sõsartehase laienemisesse Saksamaale, mille ehitus algab ka 2025 aastal," märgib ettevõte aruandes.

Ettevõtte müügitulu väljapoole Euroopa Liidu riike vähenes võrreldes eelneva aastaga rohkem kui 11 miljonit eurot. 2023. aastal müüs ettevõte väljapoole Euroopa Liidu riike 16,7 miljoni euro eest, kuid 2024. aastal 5,5 miljoni euro eest.

Metaprint sattus 2023. aasta sügisel avalikkuse tähelepanu alla seoses toonase peaministri Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõttes Stark Logistics, mis jätkas Ukraina sõja ajal Venemaaga seotud äritegevust Venemaal ning mille suurosanik oli Metaprindi omanik Martti Lemendik. Skandaali tagajärjel müüs Hallik talle kuulunud Stark Logisticsi aktsiad ettevõttele tagasi.

2024. aasta aprilli alguses ütles Metaprindi omanik Martti Lemendik, et on oma Venemaa tütarettevõtte võõrandanud ja katkestanud tarned Vene partnerfirmale.

Enamikku Metaprindi poolt toodetavatest pakenditest kasutatakse tehniliste aerosooltoodete pakendamisel, lisaks kasutatakse pakendeid ka toiduaine- ja kosmeetikatööstuses.

Euroopa ühe suurima aerosoolpakendite tootja Metaprint tegutseb eraldiseisva ettevõttena aastast 1995 ja omab praegu Eestis tehaseid Tallinnas ja Pärnus.