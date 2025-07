Iisraeli välisminister Gideon Saar teatas visiidil Eestisse, et Iisrael avab Tallinnas saatkonna.

Kolmapäeval kohtus Iisraeli välisminister Gideon Saar oma Eesti kolleegi Margus Tsahknaga.

"Iisrael avab peagi Tallinnas oma saatkonna," teatas Saar ühisel pressikonverentsil, kuid ei avaldanud selle kohta rohkem detaile.

"See näitab meie soovi tugevdada oma suhteid. Ja me teeme seda peagi," lisas Saar. "See oluline samm tugevdab meie majanduslikku ja sõjalist koostööd, aitab meil tegeleda jagatud väljakutsetega ja viib meie suhte uuele kõrgusele."

Saar märkis, et Iisraeli operatsioon Iraani režiimi ja ka muude osapoolte vastu tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut. "Meie operatsioon oli edukas. Iraani tuumaprogramm oli suur oht rahvusvahelise kogukonna jaoks," sõnas ta.

Iraani ballistiliste rakettide programm ohustas ka Euroopat ja Iisrael kahjustas seda oluliselt, märkis Iisraeli välisminister.

"Me kahjustasime ka Iraani droonivarusid – sama tehnoloogiat, mida kasutab Venemaa Ukraina vastu," märkis ta.

Iraan teatas kolmapäeval, et peatab koostöö rahvusvahelise aatomienergiaagentuuriga (IAEA). Saar kutsus üles rahvusvahelist kogukonda sellele reageerima.

Tsahkna ja Saari kohtumise põhiteemad olid kahepoolsed poliitilised- ja majandussuhted, Venemaa agressioon Ukraina vastu, humanitaarkriis Gazas ja julgeolekuolukord Lähis-idas.