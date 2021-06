Avati Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Endisest, 2003. aastal avatud RMK Kauksi külastuskeskusest Alutaguse rahvuspargi keskuseks ümberehitamine läks maksma pool miljonit eurot. Külastuskeskusest saab inimene infot ka siis, kui infopunkt on suletud.

"Ma nimetan seda teabepunktiks 24 h: ükskõik millisel kellaajal inimene tuleb õuealale, isegi kui infopunkt on suletud, saab inimene siit oma info kätte ning kui ööd on juba pimedamad, siis on nad valgustatud ja inimene saab iga kell oma hädapärase esimese info kätte," selgitas RMK Põhja-Eesti piirkonna külastusala juht Heinar Juuse.

Külastuskeskus on suvekuudel avatud iga päev kella 10-18, septembrist mai lõpuni on see avatud argipäevadel 10-16.

Külastuskeskusest saab minna kolmele matkarajale, sealhulgas ka RMK ainsale Ida-Virumaa nutimängurajale "Kauksi oja õpperada".

Külastuskeskuses on ööbimiskohti 23 inimesele.