Kauksi ristmik ehitatakse jalakäijasõbralikumaks

Praegu on jalakäijad Kauksist tulles Jõhvi viivate busside peatusse minekul valiku ees, kas ronida üle tee äärde paigaldatud väljasõidutõkke või kõndida nii, et vahepeal liigutakse sadakond meetrit valel pool teepeenral. Kohalikud elanikud on mures, sest eriti suvel kasutavad bussi väga paljud rannalised.

Varem oli bussipeatus kohas, mille ette transpordiamet paigaldaski põrkepiirde. Kohaliku külaseltsi arupärimisele vastates põhjendas transpordiamet tõkke paigaldamist sellega, et bussipeatuseäärset kohta kasutas ebaseaduslikult oma müügitegevuseks kalakiosk. Kioskis käinud ostjad tegid maanteele ohtlikke väljasõite. Ohtude minimeerimiseks viidi bussipeatus teise kohta ja paigaldati ristimikule metallpiire.

Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi sõnul saab ristmik uue lahenduse koos Jõhvi-Tartu-Valga maantee Sälliku ja Rannapungerja vahelise lõigu remondiga. "Maantee ääres olevad bussipeatused ühendatakse jalgteedega, et oleks võimalik mõlemast bussipeatusest ohutult Kauksi–Vasknarva maanteele kõndida. Kauksi–Vasknarva maantee äärde rajatakse ka kaks parkimiskohta, mida on võimalik kasutada inimeste ootamiseks või nende bussi peale toomiseks," sõnas Palmi, lisades, et leping ehitajaga on sõlmitud ja lõigul on tööd planeeritud suve alguses.