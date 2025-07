Allikad: USA pakub EL-ile 10-protsendilise baasmääraga tollilepingut

USA president Donald Trump kehtestas aprilli alguses kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmed riigid said ka lisatolle, kuid Trump pani hiljem lisatollide jõustamise pausile ja hakkas pidama kaubanduskõnelusi.

See paus oleks pidanud lõppema 9. juulil, kuid Trump seadis nüüd uue tähtaja. "9. juuli tähtaeg karmimate tollide jaoks lükatakse edasi 1. augustini," kinnitas pressiesindaja Karoline Leavitt.

Trump saatis esmaspäeval mitmetele riikidele ka kirjad, milles teavitas neid 1. augustil kehtima hakkavatest kõrgematest tollimaksudest. Näiteks Lõuna-Korea ja Jaapani impordile peaks hakkama kehtima 25-protsendiline tollimaks.

EL proovib vältida ränkade tollimäärade kehtestamist ja Brüssel peab USA-ga kaubanduskõnelusi. Pühapäeval vestles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Trumpiga, EL-i kaubandusvolinik Maroš Šefčovič kohtus Washingtonis oma USA kolleegidega.

Šefčovič andis EL-i suursaadikutele kõnelustest ülevaate ning ütles, et komisjon ei oota USA-lt tariife puudutavat kirja, ütlesid kaks asjaga kursis olevat diplomaati. Allikad rõhutasid, et kaubanduslepingu piirjooned pole endiselt paika pandud.

Washington pole endiselt andnud märku, et kavatseb teha erandi poliitiliselt tundlikele tööstusharudele. Prantsusmaa, Itaalia ja Iirimaa oleksid aga rahul, kui erandid kehtiksid ainult kangetele alkohoolsetele jookidele ja lennukitööstusele.

Varem eeldas EL, et kokkulepe tuleb saavutada sel nädalal. Iirimaa kaubandusminister Simon Harris ütles samas esmaspäeva õhtul, et eeldatavasti pikendatakse praegust olukorda kuni 1. augustini. See annaks EL-ile ja USA-le rohkem aega kokkuleppe saavutamiseks.

Samal ajal peab Brüssel silmitsi seisma Trumpi administratsiooni edasise ettearvamatusega. Brüssel pole saanud ka Washingtonilt mingeid lubadusi, et tollide osas ei tule edasisi kannapöördeid, vahendas Politico.