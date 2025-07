Elering tahab tõsta elektri võrgutasu 37,6 protsenti

Eesti põhivõrguhaldur Elering tegi konkurentsiametile taotluse tõsta järgmisest aastast elektri ülekandeteenuse hinda 37,6 protsenti 12,5 eurolt megavatt-tunnist 17,2 eurole megavatt-tunnist. Ettevõtte teatel on tasu tõus vajalik kasvanud kulude kui ka taastuvenergia arendamise tõttu.

"Oleme suutnud hinnatõusu aastaid edasi lükata. Energiakriisist tingitud lisakulude katteks kasutasime Nord Poolilt laekunud ülekoormustulu. Ülekoormustulu me edaspidi täiendavate kulude katteks kasutada ei saa," ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk pressiteate vahendusel.

"Arvestades sisendhindade kasvu, muutunud geopoliitilist olukorda ning taastuvenergia osakaalu suurenemist, on võrgutasude muutus vältimatu," lisas Kilk. Eleringi teatel on viimase kümne aastaga tarbijahinnaindeks kasvanud 56 ja ehitushinnad 46 protsenti, samas Eleringi võrgutasu on püsinud 2013. aastast samal tasemel.

Ettevõte põhjendab võrgutasu tõstmist ka olukorra muutmisega, kus enam kõik elekter ei liigu läbi elektri põhivõrgu, vaid üha suuremas mahus kaetakse tarbimine Eestis jaotusvõrkudes olevate taastuvenergiaallikatega.

"Elering on muutunud elektri transportijast varustuskindluse tagajaks – meie ülesanne on kindlustada elektri kättesaadavus ka siis, kui mõni elektrijaam rivist välja langeb või kui tuul ei puhu ja päike parajasti ei paista," märkis Kilk.

Kogu Euroopas on Kilgi sõnul näha võrgukulude osakaalu suurenemist energia kogukuludes seoses võrgu rolli muutumisega. "Samas näitab analüüs, et iga võrku investeeritud euro toob energia kogukulusid kokkuvõttes kahe euro võrra alla," sõnas Kilk.

Eleringi sõnul on ehitushinnad oluliselt kasvanud. Näiteks vanade liinide ja alajaamade uuendamine on praegu kuni kolm korda kallim kui mõned aastad tagasi. Hooldustööde maksumus on tõusnud ligikaudu 40 protsenti.

Lisaks avaldavad Eleringi kuludele mõju viimastel aastatel tehtud suured investeeringud, mille eesmärk on olnud suurendada võrgu läbilaskevõimet ja kriisikindlust. Muu hulgas on soetatud kriitiliste seadmete varusid ja avariitaastesüsteeme, et tulla toime ka keerulistes geopoliitilistes tingimustes.

Elering taotleb tariifide tõstmisega 12,5 eurolt 17,2 eurole megavatt-tunni kohta aastast lisatulu 25 protsenti ehk ligikaudu 24,5 miljonit eurot.

Tariifitõus puudutab otseselt Eleringi kliente – väikest hulka suurettevõtteid ja jaotusvõrguoperaatoreid, sealhulgas eelkõige Elektrilevi.

Eleringi tasu moodustab praegu keskmise kodutarbija elektriarvest 5,9 protsenti. Näiteks 250-kilovatt-tunnise kuutarbimise puhul tähendaks hinnatõus ligikaudu 1,6 euro suurust lisakulu kuus. Suurtööstustele avalduv mõju oleks hinnanguliselt 1,1 protsenti elektri lõpphinnast.

Kui konkurentsiameti menetlus kulgeb plaanipäraselt, võivad elektri ülekande uued võrgutasud jõustuda 2026. aasta esimeses kvartalis.

Juuli alguses teatas Elering, et hakkab pärast valitsuses heaks kiidetud võrgueeskirja muudatusi ülekandevõrku liitujate jaoks ette arendama, mis muudab uute tootmisvõimsuste liitmise kiiremaks ja kuluefektiivsemaks, panustades nii riigi energiaeesmärkide täitmisse.