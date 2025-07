Setomaal pandi nurgakivi Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskusele

Eesti mõistes väike - 3,2 miljoni eurosuurune investeering - on Setomaal Obinitsas suure mõjuga. Aasta pärast saab valmivas kesuses tööd esiotsa neli ja tulevikus kuni kümme inimest. See loob kohalikele tootjatele võimalused oma toodangu hoiustamisest kuni valmistoodangu pakkimiseni. Eelkõige hakatakse keskuses ettevalmistama mahetoodangut Võrumaa lasteasutuste ja hooldekodude varustamiseks.

"Keskusesse tekib kaks sellist tootmisruumi. Üks on siis marjade ja õunte tootmine, kus siis valdav osa on mahlad, moosid, püreed ja kuivatised. Teine osa on siis köögivilja töötlemine, mis tähendab köögivilja tooraine - kartuli, kapsa, porgandi, kaalika - ettevalmistamist koolide kokkadele," sõnas Aiasaaduste väärinduskeskus OÜ juht Margus Timmo.

Juba praegu kasutavad Võrumaa koolid ja lasteaiad oma köökides 20 kuni 50 protsendi ulatuses mahetoodangut, ent mitte kõik ei tule kohapealt.

"Kohalikust saame pakkuda piima, piimatooteid, mune. Me saame kartulit pakkuda, kohalikke teraviljatooteid. Muidugi marju, mustsõstraid põhiliselt. Praegu kõige suurem mure ongi see, et meil napib seda kohalikku köögivilja ja aedvilja. Ka puuviljad kahjuks tulevad kuskilt mujalt - Poolast, Euroopast," sõnas "Mahe ja muhe" projektijuht ja mahetalunik Kaja Keskküla.

Setomaa on juba praegu tuntud mahepiirkonnana, kus tegutsevad eeskätt marjakasvatajad. Asjaosalised loodavadki, et väärindamiskeskuse rajamine annab piirkonna elanikele tõuke alustada ka mahe aedvilja kasvatamisega.

Hobusalu talu peremees, kes kasvatab Meremäe kandis paarisajal hektaril teravilja, just sellist plaani peabki.

"Tuleb vaadata, et mida sellist saab toota, et mida saaks siin lähedal ära turustada, väärindada ja töödelda. Järgmine aasta alustan kartulikasvatusest ja võib-olla panen ka porgandi maha. Kaalikas ja kapsas - need on keerulisemad, et nende peale hetkel ei läheks," ütles mahetalunik Vardo Valli.

"Selliseid väikepõllumaa omanikke on meil päris palju, keda innustada oma maad harima ja seda kui tootmisvahendit võtma. Kavatseme ära osta kõik köögiviljad, mida siin kohapeal toodetakse," sõnas Timmo.

Lõuna-Eesti väärindamiskeskuse laohooned peaks valmima selle aasta oktoobriks ning kogu ehitis valmib järgmise aasta mai keskpaigaks.