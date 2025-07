Ossinovski: ega me kolleegidega Reformierakonnast abiellu

Esmaspäeval Reformierakonnaga ära leppinud ja seejärel teisipäeval Tallinna volikogus opositsiooni umbusalduse üle elanud Ossinovskilt uuriti kolmapäeval "Vikerhommikus", kuidas on tal võimalik Reformierakonna ja eriti abilinnapea Pärtel-Peeter Perega koostööd jätkata arvestades, mida kõike nad tema kohta viimastel nädalatel öelnud on.

"Poliitika on professionaalne tegevusvaldkond, mis ma muud ikka ütlen. Ega me kolleegidega Reformierakonnast ei abiellu," ütles Ossinovski. Ja lisas: "Töötame ühiste eesmärkide nimel ja püüame erimeelsused ära lahendada läbirääkimiste teel."

Ossinovski arvas, et kohalike valimiste järel on Tallinnas kaks varianti – kas linnapeana jätkab tema või saab selleks Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Me näeme selgelt, et nende valimiste järgselt on kaks varianti – kas linnapeana jätkan edasi mina või tuleb tagasi härra Kõlvart." Ta lisas, et kui "varem oli Kõlvartil plaan pealinnas võimule naasta koos EKRE-ga, siis nüüd näeme, et ka Reformierakond on valmis abirattaks minema".

Ossinovski sõnul pole see Tallinnale hea, kui võimule naaseks kolm korda kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakond ja ta lubas töötada selle nimel, et praegused pealinna võimupartnerid jätkaks koos ka pärast valimisi.

Ta ütles, et linnapeana püüab ta koalitsiooni kooshoidmiseks teha osapooltega ühist tööd ja seda mitte ainult linnavalitsuses, vaid ka volikogu fraktsioonidega.

"Reformierakonnast on tulnud signaale, et nende volikogu fraktsioon tahaks rohkem sõna saada Tallinna linna juhtimises."

Ossinovski lisas, et kuigi valimisteni on vaid kolm kuud, on Tallinnas ees hulga reforme, mis tuleb ära teha. Ta tõi näiteks Tallinna haiglate liitmise, millise otsuse volikogu on küll vastu võtnud, aga sisuliselt veel liitumist toimunud pole ehk see protsess on kõik veel ees.

"Kõige olulisem teema on üleminek eestikeelsele õppele, kus esimese õppeaasta tulemused neljandates klassides olid muret tekitavad. Selle suve jooksul tuleb koos ekspertidega teha tööd, et sügisel lapsi toetada nii viiendates kui ka uutes neljandates klassides," lubas Ossinovski.

Kommenteerides värskeid KOV valimiste uuringutulemusi Tallinnas, kus Keskerakonna toetus mõnevõrra tõusis ja Reformierakonna oma langes, ütles Ossinovski, et "kriitiline hinnang Reformierakonnale oli ootuspärane".