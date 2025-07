Ukrainas sõdiv eestlane: sõjaga harjub ära

Ukrainas sõdiv eestlane rääkis saates "Ringvaade suvel" elust sõjakeerises ning tõdes, et paratamatult harjub sõjaga ära. Ühtlasi kutsus mees üles inimesi märkama, et elu on ilus ja pole vaja lihtsate probleemide pärast kisa teha.

Maikuus saatis saatejuht Jüri Muttika koos Eesti ettevõtja ja MTÜ Saunad Ukrainasse vabatahtlike eestvedaja Siim Nellisega järjekordse sauna sõjatandri poole teele. Üksuses, kuhu samuti üks kodumaa saun jõudnud on, teenivad ka Eesti sõdurid.

Üks vapratest on Olli, kes on Eesti kaitseväega osalenud missioonidel nii Afganistaanis kui ka Aafrikas. Ta kinnitas, et saun on nende üksusele väga tähtis.

"Iga koht, kus meil on olnud n-ö turvamaja, kui me operatsioonil oleme olnud, siis on meil seal läheduses alati kuskil saun olemas ja esimene asi, mis alati ehitatakse, on siis grillnurk ja suitsuahi. Need on niisugused asjad, mida ma olen oma meeskonnas üritanud säilitada," lausus Olli.

Eestlaste saun suudab nädalas teenindada üle 500 võitleja. Kompaktses pesumajas on sõduril võimalus ka riideid pesta ning kuivatada.

"Eelnevalt olime pikalt - üle poole aasta - Pokrovski suunal. Me leidsime sealt ühe vana mehe, kellel oli oma saun. Iga inimene maksis talle 100 grivnat (0.02 eurot - toim) ja siis saime seal kolm korda nädalas saunas käia. Kui parasjagu operatsiooni ei olnud, siis oldi saunas ja grilliti ehk rahulik elu," sõnas Eesti sõdur.

Kaks aastat Ukrainas olnud Olli avaldas ka, et on sõjas palju kaaslasi kaotanud. Ka ise sai ta koos kaaslastega 2023. aasta lõpul haavata, ent jätkab Ukraina kaitsmist. Tema sõnul harjub sõjaga lõpuks ära.

"Me käisime väga palju missioonidel ja kaugtuli on ikka see, kus me omavahel teeme alati nalja, et see on nii kaugel. Mõni hetk on ikka mõte, et kurat peaks ikkagi keldrisse ära minema," ütles Olli.

Eelmine aasta viibis Olli Kiievis, mida tänini pidevalt pommitatakse, mistõttu on ta on sõjategevusega harjunud.

"Sellega harjub. Kui me läksime alale, kus me töötasime, siis olime Shaheedide n-ö tee all. Me kutsume seda "Shaheedide maanteeks" ehk on kindlad teed, mida nad sõidavad. Teine öö seal oli juba see, kus kuulsime nende lendavate muruniidukite aina kõvemat heli. Sel hetkel mõtlesin küll, et kas nüüd tuleb löök. Seejärel saime aru, et tegelikult nad lendavad lihtsalt meist üle. Kolmas nädal jooksid mehed kõik öövaatlusega välja vaatama, et kus see on, kuhu ta nüüd lendab. See on muutunud harjumuseks," lausus Olli.

Olli ei tea, kui palju eestlasi rindel võitleb, kuid pakub, et tublisti üle 50 inimese. Tema enda rühmas on lisaks eestlastele ka taanlasi, paar ameeriklast, inglane ja austraallane. Lisaks ukrainlaste aitamisele ja enesearendamisele, aitab Olli ka Eestit.

"Tuleviku mõttes kindlasti on oluline kogemuste jagamine, mida ma olen Eesti kaitseväele ja kaitseliidule juba praegu andnud. Aeg ajalt käin ikkagi rääkimas, et kuidas me siin oleme teinud ja nii edasi. Kuna see sõda on muutnud väga palju ka droonimaailma ja ma olen selle valdkonnaga juba sina peal, siis see on ka niisugune asi, mida saab ilusti edasi anda teistele," ütles Olli.

Põhjus, miks Olli Ukrainas jätkab, on tema sõnul lihtne. Kui venelased seal võidavad, on nad varsti ka Eestis. Ühtlasi soovib Ukrainas võitlev eestlane meenutada inimestele, et elu on tegelikult ilus.

"Aeg ajalt vaatan teisi inimesi, kes kurdavad lihtsate asjade üle ja siis mõtlen, et miks? Ei ole vaja seda teha ju. Tegelikult on elu väga ilus," lausus Olli.