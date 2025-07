Advokaat Keres taotleb teenistuslikku järelevalvet kapo üle

Advokaadibüroo Levin partner ja vandeadvokaat Paul Keres rääkis Õhtulehele, et järelevalvet soovitakse, kuna tema hinnangul jätab kapo sageli inimesed, kes satuvad pealt kuulatud kõnedesse, teavitamata, et nad on jälitustegevuse all olnud.

"See on otseses vastuolus seadusega. Selle tagajärg on, et inimesed, kes heauskselt peavad oma lähikondsetega vestlusi, võivad sellest, et neid on pealt kuulatud, teada saada alles näiteks kriminaalmenetluse käigus, eriti, kui see on suure avaliku huviga," räägib Keres.

Ta tõi näiteks Parvel Pruunsilla juhtumi, kus inimesed said meedia kaudu teada, et nende vestlusi on pealt kuulatud ja salvestatud – paljud vestlused polnud isegi kriminaalasjaga seotud.

"See on ikkagi suhteliselt šokeeriv käitumine kaitsepolitseiameti poolt," arvab Keres.

Taotlusega juhitakse tähelepanu ka laiemale probleemile: tuhandeid inimesi võidakse jälgida ilma, et nad sellest kunagi midagi teada saaksid.

