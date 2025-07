Venemaa varilaevastiku vastu on tänavu tehtud kuus edukat rünnakut

Venemaa varilaevastiku vastu on korraldatud mittekonventsionaalseid rünnakuid nii Vahemerel, Mustal merel kui ka Liibüa, Itaalia ja Türgi rannikute lähedal. Viimane rünnak oli aga Läänemere piirkonnas Ust-Luga sadama ümbruses.

"Rünnakute meetodis küll veel täit selgust ei ole, aga eksperdid on arvanud, et kõige tõenäolisem on, et kasutatakse aegreleega veealuseid miine, mis pannakse laeva kere külge. Selliste miinide initsieerimise korral laev ei pruugi küll enamikel juhtudel põhja minna, kuid olenevalt laeva lastist ja miini asetusest, ei saa ka laeva täielikku uppumist välistada," lausus kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

"Need ei ole sellised raketirünnakud, mida huthid teevad Punasel merel, vaid on siis sihitud teatud laevastikugrupile, aga siinkohal tuleb kohe öelda, et selle läbiviimise tehnikast paaril juhul me teame, et on olnud tegemist tõenäoliselt mingi lõhkekeha plahvatamisega, aga Venemaal seda viimast juhtumit, mis toimus Ust-Luga sadamas, uuritakse kui diversiooni," sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Venemaa varilaevastikku kuulub 700-900 laeva, mistõttu on taoliste rünnakute mõju seni olnud pigem kaudne ja väike. Samas on tõusnud selgelt esile varilaevastiku nõrkus.

"Selliste rünnakute jätkumisel võib see pikemas perspektiivis mõjutada negatiivselt varilaevastiku kasutamist sanktsioonidest möödahiilimisel ning seeläbi ka Vene Föderatsiooni sõjamasina rahastamist," ütles Kiviselg.

Siiani pole keegi rünnakuid omaks võtnud, kuid arvatakse, et see on tõenäoliselt Ukraina sõjameeste töö. Saks tuletab meelde, et mõned aastad tagasi korraldas Ukraina paar üsna samasugust rünnakut Venemaa sõjalaevadele.

"Ukrainlastel on selline diversiooniaktide läbiviimise võime väga tõhus, aga Ukraina ametivõimud ei ole isegi vihjanud oma seotusele ehk ei saa kindlalt seda väita, kuigi see muster on selline, et see on osa sellest Venemaa Ukraina vahelisest võitlusest," lausus Saks.

Ilmselgelt sooviks Ukraina igal võimalikul viisil ära lõigata Venemaa naftatulu. Endiselt oodatakse ameeriklaste uusi sanktsioone. Pole välistatud, et see on USA presidendi Donald Trumpi homse tähtsa Venemaa avalduse peateema.

"Ta võib teatada tõsistest Venemaa-vastastest sanktsioonidest. Teame, et ta kaalub eelnõu toetamist, millega kehtestatakse 500-protsendised tollid riikidele, kes ostavad praegu Venemaa naftat ja gaasi. Ta ütles, et kaalub seda ja on kaotamas kannatust, kasutades Putini kohta veel karmimaid sõnu," ütles CBS-i uudiste julgeolekutoimetaja Charlie D'Agata.

Trump võib ametlikult tutvustada ka uut Ukraina abistamise viisi. USA müüb ja saadab relvad NATO-le, kes annab need seejärel ukrainlastele.