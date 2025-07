Euroopa Liit ei kiitnud 18. sanktsioonipaketti heaks

Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et on "tõeliselt kurb", et sanktsioone ei heaks kiidetud, lisades, et otsus on Slovakkia teha. Slovakkia peaminister Robert Fico ei ole vastu sanktsioonidele endile, vaid Euroopa Liidu plaanile keelata mõne aasta pärast kogu Vene energia import. Fico soovib seetõttu Vene tarnetega seotud erandit.

Kallas loodab, et sanktsioonipakett võetakse vastu kolmapäeval.

Uus sanktsioonipakett ja Ameerika Ühendriikide meelemuutus Ukraina aitamises sunniks ehk Venemaad vaherahu kaaluma. Euroopa ei suutnud siiski veel uutes sanktsioonides kokku leppida.

Euroopa Liidu välisministritelt oodatakse viimast heakskiitu uutele varasemast jõulisematele Vene sanktsioonidele. Teisipäeva hommikul tunnistas Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, et veel on vaja teha veenimistööd.

"Me loodame, et me kiidame 18. sanktsioonipaketi heaks täna või homme. Ma loodan, et täna, aga veel on vaja tööd teha," ütles Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja Kaja Kallas.

Kallas seda otse ei öelnud, aga takistuseks on seni olnud Slovakkia vastuseis. Igal juhul loodavad eurooplased nende sanktsioonide ja koos ameeriklaste uue innuga Venemaad karistada, saavutades murdepunkti Ukraina aitamises.

"USA presidendi otsus seada 50-päevane ultimaatum Vladimir Putinile, ähvardades karmide tollimaksudega ja otsus saata õhutõrjesüsteeme Ukrainale ning see massiivne sanktsioonipakett, mis ma loodan võetakse täna vastu, sunnivad tõenäoliselt Putinit tõega silmitsi seisma. Ta on läinud liiga kaugele ja on nüüd tupikus. Ta peab nõustuma vaherahuga," sõnas Prantsusmaa välisminister Jean-Noel Barrot.

Euroopa uued sanktsioonid peaks piirama Vene naftatoodete importi läbi kolmandate riikide, suurendama survet laiemalt Venemaa energeetika- ja pangandusektorile ning seadma Vene naftale uue hinnalae.

"Lõpuks näitab 18. sanktsioonipaketi suur number, et viimasel 17 pole olnud seda mõju, mida me lootsime ja lubasime. Sellepärast on praegu tähtis käituda otsustavalt ja panna Venemaale peale surve, et Ukraina oleks võimalikult tugevas positsioonis. Ainult siis on rahulepe üks päev võimalik," lausus Saksamaa Euroopa asjade riigiminister Gunther Krichbaum.