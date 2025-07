Reformierakondlased ootavad Tallinna Vene kultuurikeskuse kohta vastuseid

Tallinna linnavalitsus otsustas juuni alguses, et Vene kultuurikeskuse ja Salme kultuurikeskuse tegevus senisel kujul lõpetatakse ning asutused liidetakse Tallinna Kultuurikatlaga. Vene kultuurikeskus peaks tulevikus hakkama kandma aga Mere kultuurikeskuse nime.

Juba mõni nädal hiljem, umbes samal ajal, kui linnas süvenes laiem võimukriis, hakkasid reformierakondlased linnavalitsuse heaks kiidetud plaani aga kritiseerima.

Reformierakondlasest linnavolikogu liige Ivi Eenmaa rääkis näiteks Delfile, et küsimusi tekitab see, miks peab Kultuurikatlaga liitma ka Salme kultuurikeskuse ning kogu plaan on läbimõtlemata.

Reformierakondlane, linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ülle Rajasalu ütles, et need küsimused pole erakonnal praegu kuhugi kadunud.

"Juhtimise seisukohalt on ju nii, et Kultuurikatel üürib vaid ruume, ta ise kultuuriga ei tegele. Salmes oli teater, see on küll välja kolinud, aga ka seal on omad isetegevused – lepingud ja kõik nii. Vene kultuurikeskus täpselt samamoodi. Ja siis ongi tekkinud küsimused, et kuidas seda valitsema hakata. Ega amet ei hakka ju ometigi valitsema. Kui valitsema tahetakse panna Kultuurikatel, siis meil tekib küsimus, et kuidas," rääkis Rajasalu.

Rajasalu ütles, et Reformierakond ei saa toetada seda, mida nad ei tea ning nad saavad plaani toetada vaid siis, kui neile on selgelt räägitud, kuidas kogu reform toimima hakkab.

Küsimustele loodetakse saada vastused juba esmaspäeval, kui reformierakondlased kohtuvad sotsiaaldemokraadist abilinnapea Kaarel Ojaga. Ülle Rajasalu oli kindel, et vastused nende küsimustele ka saadakse.

"Vaadake, kui vastuseid ei ole, siis ma usun, et Kaarel Oja abilinnapeana ei tuleks üldse sellega ka volikogu ette. Aga kuna ta tuleb, siis ma usun, et need vastused on täiesti olemas, lihtsalt me ei tea neid täna," ütles Rajasalu.

Nagu mainitud, leppis Tallinna linnavalitsus juuni alguses juba korra kultuuriasutuste reformis kokku. See tähendab, et oma heakskiidu plaanile andsid toona ka reformierakondlastest abilinnapead, näiteks Pärtel-Peeter Pere.

ERR-i pärimisele, kuidas on nii, et linnavalitsuses kokkulepitu tekitab nüüd Reformierakonna volikogu fraktsioonis küsimusi, vastas Rajasalu, et kui abilinnapead linnavalitsuses teistelt abilinnapeadelt mõnele plaanile heakskiitu küsivad, siis räägitakse asjadest vaid üldiselt.

"Seal ei arutata ju nii põhjalikult. Põhjalikult arutatakse ikkagi komisjonis. Volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis tegelikult küsitakse – kuna mina juhin seda komisjoni, siis minu käest küsitakse volikogus ju ka vastuseid," selgitas Rajasalu.

Sotsiaaldemokraadist abilinnapea Kaarel Oja märkis, et tegelikult on neid teemasid veelgi, mis kunagi linnavalitsuses kokku lepitud, kuid kus nüüd volikogus on veel küsimusi tekkinud. Lisaeelarve ja lasteaia kohatasuga seonduv on meediast juba läbi käinud.

"Samamoodi on menetluses ja omajagu segadust tekkis ka Tallinna linna heakorraeeskirjaga. Parkimisnormatiivide uus reeglistik on see, mis oli meil poliitiliselt oluline ja samal ajal ei tahtnud kuidagi edeneda. Neid teemasid, mida linnavalitsus ei saanud oma viimasel korralisel istungil 12. juunil ära tehtud, oli pisut üle viie," rääkis Oja.