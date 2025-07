WSJ: relvatarnete kiirus saab Ukraina toetamisel määravaks

USA president Donald Trump otsustas saata Ukrainale NATO kaudu rohkem relvastust ning see võib aidata Kiievit sõjas Venemaa vastu. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et edaspidi saab määravaks, kui kiiresti suudab lääs Ukrainale relvi tarnida.

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist, lootes, et see annab Moskvale sõjalise eelise. Analüütikud ütlesid, et Ukraina kaitsevõime tugevdamine sõltub nüüd sellest, kui kiiresti Patrioti süsteemid riiki viiakse, vahendas The Wall Street Journal.

Pentagoni endine kõrge ametnik Celeste Wallander ütles, et Venemaa püüab kurnata Ukraina õhutõrjevõimekust. See muudaks ukrainlased haavatavaks võimaliku Vene pealetungi suhtes, mis võib toimuda suve lõpus või sügise alguses. Wallanderi sõnul tuleb seetõttu suve jooksul Ukrainat järjepidevalt relvadega varustada.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles, et lisaks kaitsesüsteemidele, nagu Patrioti õhutõrjesüsteemid, hõlmavad uued relvatarned ka rakette ja laskemoona, mida ukrainlased saavad siis kasutada rünnakuteks Vene vägede vastu.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et uus abipakett võib olla väärt umbes 10 miljardit dollarit. Samas ei piira abi andmist üksnes krõbe hind, vaid ka lääneriikide piiratud tootmisvõimekus.

Trump ise lubas veel, et USA kehtestab Venemaale 50 päeva pärast karmid tollid, kui Ukrainaga rahulepingut ei saavutata.

"Ühest küljest on klaas pooltäis, Trump andis Putinile 50-päevase tähtaja ja tõi välja selged tagajärjed, kui ta relvarahu ei sõlmi. Teisalt on klaas pooltühi, 50 päeva on väga kaugel, Ukrainat ründab ühe öö jooksul ligi 700 drooni," ütles Saksamaa Marshalli Fondi transatlantiliste suhete ekspert Kristine Berzina.

"Kui eurooplased saadavad oma olemasolevad Patrioti raketid Ukrainasse ja kasutavad USA-st saadud tarneid varude täiendamiseks, siis see loeb. Aga kui Saksamaa ja teised riigid ootavad uusi Patrioti süsteeme, jõuab abi kohale liiga hilja," lisas Berzina.