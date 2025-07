USA inflatsioon kiirenes juunis 2,7 protsendini

Viimased inflatsiooniandmed viitavad, et firmad hakkasid tollidest tingitud kulusid kandma edasi tarbijatele. Veel mais oli aastane hinnakasv USA-s 2,4 protsenti.

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli juunis 2,9 protsenti. Hinnad liikusid majandusteadlaste prognoosidega kooskõlas.

Maiga võrreldes kasvasid tarbijahinnad 0,3 protsenti. Juunis tõusid kõige rohkem mööbli, mänguasjade ja riiete hinnad. Samal ajal langesid autode hinnad.

"Näeme, et inflatsioon hakkab kiirenema. Siiski pole tegemist halvima stsenaariumiga, sest tariifid on seni tõstnud hindu vaid mõnes kategoorias, teenindussektorisse pole hinnatõus jõudnud," ütles finantsfirma Wells Fargo vanemökonomist Sarah House.

Ta tõi välja, et enne tariifide kehtima hakkamist sai autode ost ja müük hoo sisse. Juunis aga nõudlus vähenes ning see tõi kaasa hindade languse.

Valge Maja eeldab endiselt, et tariifid ei põhjusta märkimisväärset hinnatõusu. President Donald Trump kutsus hiljuti taas Föderaalreservi üles rahapoliitikat leevendama.

Kui tariifid ei kiirenda inflatsiooni, viitab see, et tarbijad hakkavad kulutusi vähendama. USA-s on juba aeglustunud nii puhkusereiside kui ka majutusteenuste hinnatõus, vahendas The Wall Street Journal.

Finantsfirma Goldman Sachs majandusteadlased samas hindavad, et USA tarbijad maksavad lõpuks ligi 70 protsenti tariifide otsestest kuludest. Jaefirma Walmart teatas juba mais, et pidi tariifide tõttu tõstma hindu.