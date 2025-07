Linnavalitsuse kirjavahetus: Pere soovib rattamaja viiekordse hinnaga

Tallinna linnavalitsuse liikmete teisipäevasest kirjavahetusest selgub, et ühe Tallinna rattamaja hinnaks tuleb hanke käigus 56 000 eurot, mis on viis korda rohkem kui varem Tallinna linnatranspordi poolt tellitud rattamaja hind.

Kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) kirjutas, et keskkonna- ja kommunaalameti (keko) hinnangul läksid rattamajad kallimaks, sest hankes oli lühike tähtaeg, et saaks sügiseks valmis. "See on olnud prioriteet rattamajad rajada. Tähtaeg on oktoobri alguseks valmis saada," lausus Pere.

"Pidasime eelmisel nädala kaks põhjalikku koosolekut sel teemal keko-s, konsulteerisin ka linna peaarhitektiga rattamajade vajaduse osas. Alternatiive oli kaks: kas teeme uue hanke ja rattamajad valmivad 2026 (kui uus linnavalitsus neid maha ei kriipsuta) või ehitatakse kallimalt ja praegu," kirjutas Pere.

"Me säästsime Peterburi tee hankelt üle nelja miljoni euro. Tegin vastutava valdkonna abilinnapeana otsuse rajada rattamajad kallimast hinnast hoolimata, et järgida koalitsioonilepet ("rajame ühistranspordisõlmedesse rattamajad"), lähtusin linna arengustrateegiast "Tallinn 2025", arengukavast "Säästva linnaliikuvuse kava 2035" ning "Tallinna kliimakavast 2050"," seisis kirjas veel.

Pere põhjendas oma otsust strateegilise eesmärgiga vähendada liiklusummikuid ja tõsta rattaliikluse osakaalu ning lahendada ühistranspordisõlmede juures turvaline ja ilmastikukindla rattaparkimise probleem.



Pere kirjale reageeris transpordivaldkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa), kes ütles, et Pere kirjas on mitmed väärtushoiakud, mida ta linnavalitsuse liikmena heaks kiita ei saa.

"Maksta rattamajade eest viis korda üle turuhinna ainult selle pärast, et need valimisteks valmis saaks, on sõge maksumaksja raha raiskamine," märkis Järvan.

Järvan pakub, et praeguse hanke võiks ka vabalt tühistada ja uue hankega panna täitmiseks pikem tähtaeg.

Järvan tõi välja, et mullu hankis Tallinna linnatransport (TLT) kaks rattamaja hinnaga 9550 eurot tükk ja käesoleval aastal ühe rattamaja hinnaga 11 960 eurot.

Selle peale uuris linna sisekontrolör Kaur Siruli, kas tõesti vastab tõele, et rattamaja hinnaks kujuneb 56 000 eurot. Ta avaldas muret, et tegemist on tavatult suure kuluga ning löögi alla jääb ka maineküsimus. Siruli soovitas kaaluda selle hankega mitte edasi minna.

"Kui võtta odavaim pakkumus, siis kujuneb ühe rattamaja maksumuseks koos kõigi ameti kuludega ca 56 000 eurot," vastas talle ostu- ja hankespetsialist Tiina Sepp linnavalitsuse kirjavahetuses.

Keko juht Jaan Tarmak märkis, et konkreetne hind on mõjutatud sellest, et ei osteta nii-öelda karbitoodet. "Eelmisel aastal tellisime tüüpprojekti linna rattamajade lahenduseks ja disainiks ning iga tuleb linna jaoks spetsiaalselt ehitada," rääkis Tarmak.

"Meie objektide planeerimise komisjonis oli sellel teemal kaks arutelu ning oli poolt- ja vastuargumente, samamoodi oli ka poolt- ja vastuhääli. Lõplik otsus oli, nagu sellistes olukordades vajalik, abilinnapea poolt lähtuvalt poliitilistest valikutest," kirjutas Tarmak.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus tegi ettepaneku e-kirja vahendusel selle teema arutamine lõpetada ja jätkata arutelu kolmapäeval. Samuti tegi ta ettepaneku hankega edasiminek panna pausile.